 

МРК «Одинцово» вышел в Балтийское море на ходовые испытания

20.05.2020, 13:16, Новости дня

Малый ракетный корабль (МРК) проекта 22800 «Одинцово», построенный на судостроительном заводе «Пелла» для Балтийского флота, вышел в море на заводские ходовые испытания, сообщили в пресс-службе флота.

«В море представители заводской сдаточной команды совместно с экипажем корабля проведут маневренные и скоростные испытания, проверят работу всех агрегатов, систем и узлов, навигационных и радиотехнических средств», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Затем экипаж выполнит комплекс стрельб по морским и воздушным мишеням различными системами вооружения.

«После завершения заводских и государственных испытаний МРК «Одинцово» войдет в состав Балтийского флота и начнет выполнение задач в соответствии с предназначением в составе соединения малых ракетных кораблей и катеров Балтийской военно-морской базы», – отметили в пресс-службе.

«Одинцово» – первый корабль проекта 22800, оснащенный зенитным ракетно-артиллерийским комплексом «Панцирь-М» – морским вариантом зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С».

Напомним, в мае 2018 года в Минобороны сообщили, что на Ладожском озере стартовали ходовые испытания малого ракетного корабля проекта 22800 («Каракурт») «Ураган», который будет оснащен комплексом высокоточного ракетного оружия («Калибр»).



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