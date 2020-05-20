Елизавета II присвоит титул рыцаря 100-летнему ветерану Тому Муру, собравшему 30 миллионов фунтов для больниц

20.05.2020, 13:15, Разное

До начала карантина в Великобритании о капитане Томе Муре – ветеране Второй мировой войны, служившем в Королевских ВВС, – знали очень немногие. Но перенесенная им операция в один момент изменила все: успех реабилитации зависел от ежедневных прогулок, и Том Мур решил объединить их с благотворительностью. В результате ветерану удалось собрать более 30 миллионов фунтов стерлингов для больниц родной страны, после чего он стал настоящим национальным героем. О нем написали многие мировые СМИ, королева Елизавета II лично подписала ему открытку с поздравлением с 100-м днем рождения, и к ней присоединились еще 125 тысяч жителей страны – столько писем Том Мур не получал за всю свою долгую жизнь. Также в день рождения ему был присвоен титул полковника, и британские военно-воздушные силы поздравили ветерана пролетом самолетов над его домом. Новый поворот в этой впечатляющей истории – капитан Том Мур будет удостоен звания Рыцаря, после чего к нему нужно будет обращаться не иначе как “Сэр”.

Том Мур с открыткой от королевы Елизаветы II

Эту идею предложил премьер-министр страны Борис Джонсон и направил просьбу Елизавете II. Королева ее одобрила, и официально об этом будет объявлено уже сегодня.

Том Мур с дочерью и внуками Такое количество открыток пришло Тому Муру в день его 100-го дня рождения

Напомним, история подвига Мура началась с операции по замене тазобедренного сустава, которую сделали капитану незадолго до введения в Великобритании карантина. Одним из условий восстановления после лечения стали ежедневные прогулки. В начале апреля дочь ветерана Ханна Ингрэм-Мур – Том проживает в Бедфордшире вместе с ней, зятем и двумя внуками – предложила ему совместить предписания врача с другим полезным делом и помочь борющимся с вирусом работникам NHS. Довольный собственным опытом общения с врачами ветеран согласился – и 9 апреля от его имени была запущена кампания в пользу системы Национального здравоохранения Великобритании. Условия – британцы жертвуют средства в пользу врачей, а капитан Том Мур в обмен на это обязуется пройти на ходунках 100 кругов вокруг своего сада до своего 100-летия, то есть до 30 апреля.

Том Мур стал национальным героем. В городах Великобритании даже появляются граффити в его честь

Заданную дистанцию – а она составляла порядка 3 километров – капитан преодолел раньше назначенного срока. Но что еще более важно – он превысил все возможные прогнозы по сбору средств. Поначалу Том и Ханна думали, что соберут всего 1000 фунтов, затем повысили верхнюю планку до 10 тысяч, но после им пришлось вновь и вновь обновлять эти цифры, поскольку средства все продолжали приходить. Уже 14 апреля на прогулки Тома Мура пожертвовали миллион фунтов стерлингов, о его имени узнали все СМИ и министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок. А платформа JustGiving, на которой и базируется кампания отважного ветерана, заявила, что это самый успешный проект за всю ее историю – и также пожертвовала на благое дело 100 тысяч фунтов.

Более подробно об этой истории можно прочесть тут.