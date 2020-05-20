Брэд Питт записал видеообращение к выпускникам университета Миссури, который не окончил сам

20.05.2020, 13:15, Разное

56-летний актер провел свои детские годы в городе Спрингфилд, штат Миссури, здесь же поступил в университет – Missouri State University. Он изучал журналистику и рекламу, правда, получить диплом так и не смог: за пару недель до окончания учебного заведения он сорвался в Голливуд – в погоне за мечтой стать актером. Своего оскароносный Брэд, как мы знаем, добился, но и об университете не забыл – на днях сделал сюрприз выпускникам этого года, записав видеообращение к ним.

Начал поздравительную речь символ Missouri State University – плюшевый медведь Бумер, после чего сказал, что поздравить выпускников хочет кое-кто еще. И здесь “на арену” вышел Питт – прямиком из самоизоляции:

Привет всем! С вами Брэд из своего карантина! Вы окончили университет в непростые времена, но мы всегда болеем за вас, наши деньги помогут вам сделать этот мир лучше. Удачи в новых начинаниях: вы справились, вы сделали это, вы завершили учебу! Наслаждайтесь и размышляйте о будущем!

В последнее время Брэд горазд на сюрпризы по видео: например, Питт принял участие в шоу актера и супруга актрисы Эмили Блант Джона Красински Some Good News, где предстал в новой для себя роли – ведущего прогноза погоды. Актер выглянул на секунду за дверь своего особняка со словами “Вроде бы снаружи неплохо” – и тут же спрятался. А ранее он снялся в шоу Celebrity IOU на телеканале HGTV, в рамках которого звездам А-листа предлагается придумать своего рода жест благодарности людям, внесшим большой вклад в их жизнь. Таким человеком для Брэда Питта оказалась его визажист Джин Блэк, с которой 56-летний актер сотрудничает уже много лет. Вместе с ведущими шоу Дрю Скоттом и его братом Джонатаном (ко всему прочему – бойфрендом Зои Дешанель) Брэд сделал ремонт гаража Джин в Санта-Монике, превратив его в шикарный домик для гостей.

Брэд Питт и его прогноз погоды Брэд Питт и Джин Блэк