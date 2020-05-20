Ирина Шейк во время коронавируса гуляет по улицам Нью-Йорка

20.05.2020, 13:09, Разное

Российская супермодель Ирина Шейк пояснила в Сети, что во время самоизоляции по коронавирусу находится в США. Звезду подиумов часто видят на улицах Нью-Йорка вместе с дочерью Леей, рожденной от американского актёра Брэдли Купера.

Ирина Шейк вместе с мамой и дочерью находятся на самоизоляции в шикарной квартире на Манхеттене стоимостью 1,7 миллионов долларов с видом на океан. По данным СМИ, апартаменты супермодели состоят из двух спален, двух ванных комнат, гостиной, столовой, будуара, зала для развлечений, огромной гардеробной и прачечной, то есть – всё необходимое. Соседями отечественной звезды стали голливудские знаменитости.

Семья Шейк часто прогуливается по улицам города, потому что в Нью-Йорке это не запрещено, они с дочерью Леей не выходят из дома без средств защиты, так как понимают, что коронавирусная инфекция опасна. Но иногда супермодель снимает маску, чтобы подышать свежим воздухом, при условии, что рядом нет людей, пишет ГЛОБАЛМСК.РУ.



Супермодель Ирина Шейк поддерживает дружеские отношения с голливудским актёром Брэдли Купером. Экс-возлюбленные общими усилиями воспитывают дочь Лею де Сьен, поровну разделив родительские обязанности, а недавно отдали трехлетнюю наследницу в русскую школу, которая находится в Нью-Йорке. Звездная мама захотела привить ребёнку любовь к корням, хотя в РФ Лея никогда не была.