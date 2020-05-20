Голикова рассказала о проекте национального плана по выходу из кризисной ситуации с COVID-19

20.05.2020, 13:08, Новости дня

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что готовится проект национального плана по выходу из кризисной ситуации с коронавирусом, туда включат часть мероприятий в рамках нацпроектов на 2020-21 годы.

«В настоящее время в соответствии с поручением президента готовится проект национального плана по выходу из кризисной ситуации. Часть мероприятий национальных проектов, которые предусмотрены на 20-21 год, а это сроки, на которые планируется принять общенациональный план, будут туда интегрированы, которые мы можем исполнять, которым не препятствует эпидситуация, и там, где мы чувствуем, что показатели могут быть достигнуты», – передает РИА «Новости» слова Голиковой в Совете Федерации.

Она добавила, что ряд направлений нацпроектов может быть реализован в условиях коронавируса с ограничением, некоторые вовсе не могут быть реализованы.

«Что касается тех направлений, которые не могут быть реализованы или могут быть реализованы с ограничениями в связи с эпидситуацией в регионах страны, то в течение лета, до осени, до формирования бюджета, нами будут скорректированы и отдельные мероприятия с точки зрения сдвижки вправо», – сообщила Голикова.

Она отметила, что показатели этих мероприятий также будут сдвинуты, чтобы, с одной стороны, все-таки исходить из выполнения тех национальных целей и национальных приоритетов, которые были обозначены президентом, а, с другой стороны, снять напряжение, чтобы можно было делать это в более плановом режиме.