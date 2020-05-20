 

Голикова рассказала о проекте национального плана по выходу из кризисной ситуации с COVID-19

20.05.2020, 13:08, Новости дня

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что готовится проект национального плана по выходу из кризисной ситуации с коронавирусом, туда включат часть мероприятий в рамках нацпроектов на 2020-21 годы.

«В настоящее время в соответствии с поручением президента готовится проект национального плана по выходу из кризисной ситуации. Часть мероприятий национальных проектов, которые предусмотрены на 20-21 год, а это сроки, на которые планируется принять общенациональный план, будут туда интегрированы, которые мы можем исполнять, которым не препятствует эпидситуация, и там, где мы чувствуем, что показатели могут быть достигнуты», – передает РИА «Новости» слова Голиковой в Совете Федерации.

Она добавила, что ряд направлений нацпроектов может быть реализован в условиях коронавируса с ограничением, некоторые вовсе не могут быть реализованы.

«Что касается тех направлений, которые не могут быть реализованы или могут быть реализованы с ограничениями в связи с эпидситуацией в регионах страны, то в течение лета, до осени, до формирования бюджета, нами будут скорректированы и отдельные мероприятия с точки зрения сдвижки вправо», – сообщила Голикова.

Она отметила, что показатели этих мероприятий также будут сдвинуты, чтобы, с одной стороны, все-таки исходить из выполнения тех национальных целей и национальных приоритетов, которые были обозначены президентом, а, с другой стороны, снять напряжение, чтобы можно было делать это в более плановом режиме. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.05 / Флагманский смартфон Poco F2 Pro можно оценить на «живых» фото

08.04 / Особенности национального карантина

16.04 / Рада внесла изменения в регламент, которые помогут рассмотреть 16 тыс. правок к “антиколомойскому” законопроекту

07.05 / Dongfeng презентовал кросс-универсал на базе PSA

07.05 / ЭИСИ привел новые региональные практики по борьбе с коронавирусом

09.04 / МЧС дало советы по безопасному посещению магазинов

02.05 / Мэр Москвы высказался по разработке вакцины и коечному фонду

16.04 / Toyota Land Cruiser получил спецверсию Heritage Edition

30.03 / Fitch понизило рейтинг Великобритании в связи с ростом долга из-за коронавируса

07.05 / Федерация бокса России предложила предоставить Усику и Ломаченко гражданство РФ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска