 

Зеленский рассказал о просьбе Кучмы исключить его из Контактной группы

20.05.2020, 13:08, Новости дня

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма просил снять его с должности, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Сейчас у нас есть [вице-премьер и заместитель Кучмы на переговорах в Минске] Алексей Резников, он профессиональный человек, он глубоко в процессе. И действительно, Леонид Данилович говорил: «Давайте передадим все мои полномочия господину Резникову», – цитирует ТАСС Зеленского.

По его словам, Кучма обращался с такой просьбой после того, как был повышен статус украинской делегации в Контактной группе.

Зеленский заявил, что попросил Кучму остаться, пока РФ не обновит состав своей делегации, после чего он сможет принять решение.

Напомним, 23 апреля суд обязал СБУ завести дело против Кучмы и руководителя офиса президента Андрея Ермака по статье «Госизмена». Уголовное дело возбуждено в связи с созданием в рамках контактной группы по Донбассу в Минске консультативного совета с ополченцами и Россией.



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