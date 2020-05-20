 

Зеленский: Буду ли еще баллотироваться? Подумаю. Одного срока недостаточно

20.05.2020, 13:06, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции 20 мая не исключил, что будет баллотироваться на второй срок, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.  

“[Буду ли еще баллотироваться?] Подумаю”, – сказал Зеленский. 

По мнению главы государства, если у действующего президента рейтинг 10% или 15% в начале предвыборной кампании, то он “не имеет права идти в президенты”.

“Просто не имеет права. Потому что это означает одно: общество его не поддерживает. Я иду на один срок, как и говорил. Вижу, что работа сложная, никто “спасибо” не скажет. Но если будет большая поддержка народа Украины – я смогу про это думать. Буду думать”, – отметил президент.

Он считает, что одного срока, чтобы реализовать все обещанное, не хватит.

“Что касается вопроса, успею ли [все реализовать за один президентский срок]… Я обещал один список [реформ, строительства и так далее], но сейчас, когда мы уже работаем, этот список пополняется. Потому и говорю: на весь список одного [президентского] срока недостаточно”, – сказал президент. 

Зеленский был избран президентом 21 апреля 2019 года, вступил в должность 20 мая. Во втором туре выборов за Зеленского отдали голоса 73,22% избирателей, за его соперника, пятого президента Петра Порошенко – 24,45%.  

Во время предвыборной кампании и после избрания президентом Зеленский говорил, что планирует занимать свою должность один срок. “Я говорил, что иду на один срок. Я уже чувствую, что у меня очень мало времени”, – сказал он в сентябре 2019 года.  

В мае 2020 года первый заместитель главы Офиса президента Украины Сергей Трофимов не исключил, что Зеленский будет повторно баллотироваться на пост президента. “Мое личное мнение: я не думаю, что [Зеленский ограничится] пятилетним сроком. Я все-таки считаю, что будет какое-то продолжение каденции…” – сказал он. 

Согласно опросу, который 12–13 мая провела Социологическая группа “Рейтинг”, если бы президентские выборы в Украине состоялись в ближайшее время, победу на них одержал бы Зеленский. В первом туре его поддержало бы 39,3% тех, кто намерен голосовать и определился с кандидатом, во втором – 74–75%. 

Следующие выборы президента должны состояться в Украине в 2024 году. Конституция разрешает одному лицу занимать должность главы государства не больше двух пятилетних сроков подряд.  

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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