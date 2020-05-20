 

“Это еще впереди”. Зеленский прокомментировал вероятность приговора для Порошенко

20.05.2020, 13:06, Новости дня

Бывший президент Украины, нынешний народный депутат от “Европейской солидарности” Петр Порошенко будет привлечен к уголовной ответственности. Такое мнение президент Владимир Зеленский выразил 20 мая на пресс-конференции, которую транслирует YouTube-канал Офиса президента.

“Что касается приговора господину Порошенко. Я уверен в этом, и уверен, что все это еще впереди. Вы же видели и вчерашний скандал. Я думаю, они так руководили государством, что их ждет очень много различных приключений и различных приговоров. Не хочу об этом говорить, потому что это полномочия все же не мои, а приговоры суда”, – сказал глава государства.

Он подчеркнул, что на скандал, в котором оказались замешаны имена Порошенко и бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, “реагировать должна прокуратура, правоохранительные органы”.

“Я знаю, что генеральный прокурор Украины [Ирина Венедиктова] еще вчера зарегистрировала уголовное производство… Будут расследовать. Я знаю, что это может быть воспринято как государственная измена”, – отметил Зеленский.

19 мая внефракционный нардеп Андрей Деркач обнародовал аудиозаписи, на которых голоса, похожие на голоса Порошенко и Байдена обсуждают повышение тарифов в Украине на 100% вместо запрошенных Международным валютным фондом 75%.

Порошенко был конкурентом Зеленского во втором туре президентских выборов весной 2019 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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