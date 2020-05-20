 

Зеленский о мэре Черкасс: Я за один стол с такими бандитами не сяду

20.05.2020, 13:06, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя поведение мэра Черкасс Анатолия Бондаренко, заявил, что не сядет за один стол с “бандитами”. Об этом глава государства сказал 20 мая на пресс-конференции, которую транслирует YouTube-канал Офиса президента.

В Черкассах местные органы власти вопреки решениям Кабинета Министров смягчали карантин с 1 мая, в связи с чем возник скандал.

“Народовластие должно быть, если мы идем к либерализации нашей страны и если мы видим такую демократическую свободную страну. Да, она противоречивая, она сложная. Разочаровывают люди. Я даже не просто не могу говорить о мэре Черкасс. Я не знаю даже, как говорить, когда городской голова имеет 19 уголовных производств. Кто это? Я за дин стол с такими бандитами не сяду”, – подчеркнул Зеленский.

Он согласился, что Бондаренко избрали люди.

“Это право народа Украины. Пожалуйста, выбирайте бандитов, если хотите. Я думаю, что он себя вел некорректно”, – заявил президент.

В Черкассах с 1 мая по решению исполнительного комитета городского совета должны были ослабить карантинные ограничения. Работу разрешили возобновить магазинам непродовольственных товаров (книжным, строительным, канцелярским, электроники и другим), салонам красоты, парикмахерским, зоомагазинам, мастерским, салонам ритуальных услуг и летним площадкам ресторанов. Также жителям города разрешили доступ в парки, скверы, на рынки и ярмарки. В мэрии пояснили, что пошли навстречу представителям бизнеса, которые из-за карантина оказались на грани выживания.

Национальная полиция открыла уголовное производство в связи с решением муниципалитета Черкасс.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что решение Черкасского горсовета о досрочном смягчении карантина ставит под угрозу жизнь и здоровье людей.

Зеленский в видеообращении передал Бондаренко “привет” от Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел.

Мэр Черкасс сообщил, что ожидает мести, но не боится ее. Он обнародовал видеообращение к Зеленскому, в котором сказал, что “Черкассы будут оказывать сопротивление”. Бондаренко заявил, что центральная власть боится мэров.

7 мая Черкасский окружной административный суд остановил действие решения исполкома Черкасского горсовета о смягчении карантина.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.03 / В Казахстане количество зараженных коронавирусом приблизилось к сотне

22.04 / Путин поручил построить в Воронеже центр для лечения больных с коронавирусом

10.04 / Роспотребнадзор начал расследование в больнице Уфы, где коронавирус заподозрили у 170 человек

07.05 / Лукьянов: Миру угрожает сопоставимая с противостоянием СССР и США новая холодная война

19.05 / Родители китайского студента оштрафованы на 250000 долл.

13.05 / В Ыбе медведь задрал лосих Моню и Мулю

15.04 / США поздравили Южную Корею с проведением парламентских выборов

26.04 / В Твери нашелся ребенок, по факту исчезновения которого возбудили дело об убийстве

24.04 / Сутки на Донбассе. 15 обстрелов боевиков, ранены трое украинских военных

08.04 / Главу ЦИК попросили оценить заявление о включении в Мосгоризбирком члена «Голоса»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска