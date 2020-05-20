Мнение: Оказывается, генетически половина армян – из Месопотамии, другая половина – самарские волжане

20.05.2020, 13:05, Разное

Это утверждает доктор химических наук Анатолий Клесов, из США.

А еще оказывается, что 28% румын происходят от предков с Русской равнины. У молдаван этих корней 24%.

Вспоминаются почему-то слова Задорнова: «Молдоване гордятся тем, что они румыны».

Выходит по Клесову, 4% они не добрали. Правда, Клесов уточняет: мол, это плюс-минус. Мол, небольшая выборка. Статистическая погрешность называется. Но, уверен он,большая выборка ничего не изменит. Там не будет никаких монгольских генов.

Более того, говорит он дальше, у румын плюс еще 18% генов от южных славян – тех, что у сербов, хорватов, словенов, черногорцев, боснийцев.

А у молдаван их 31%.

Что и следовало ожидать. Задорнов как будто что подозревал или знал. Румыны всего на 46% славяне, молдаване – на 55%. Остальные гены у румын западно-европейские, у молдаван – с востока.

Ну, и самое интересное.

Наука генеалогия руками Клесова окончательно поставила точку: русские, украинцы, белоруссы и поляки – один народ.

Тото американцы, к примеру, слыша речь русских, украинцев, поляков, считают их всех русскими. Определяют только на слух. А тут Клесов с помощью большой науки это все подтвердил.

Клесов все-таки порадовал украинцев, как он сказал, пролил бальзам на душу. Самые древние русские из всех – украинцы. Самый древний R1A обнаружен на Днепре, ему 10 тысяч лет.

Далее, оказывается, по Клесову, никаких монголо-татарских генов у русских нет.

Компот про монголо-татарское иго изобретен и варится в последние ле 200. Если под игом понимать сбор дани, то да, оно было. Но дань собирали древние рекетиры – свои князья, атаманы. Часть оставляли себе, часть отдавали своим боссам, кто финансировал их банды. Финансовое иго было, физического не было. В генах не обнаружено.

Все это и многое другое будет в новой книге Клесова, о которой он, собственно, и рассказывает.

В этом видео Клесов коснулся и коронавируса. Он считает, что связь коронавируса с бактерией синтия, что пожирает нефть – бред сивой кобылы. Караулов, по его мнению, распространияет фейки и пропагандирует слабых ученых, может даже лжеученых.