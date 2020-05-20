Мишустин констатировал стабилизацию ситуации с коронавирусом в России

20.05.2020, 12:53, Новости дня

России удалось избежать негативных прогнозов по коронавирусу и взрывного развития распространения инфекции, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

По его словам, на сегодняшний день в стране сделано более 7 млн тестов на выявление новой коронавируса, ежедневно такие исследования проводятся почти 200 тыс. человек, передает РИА «Новости».

«Благодаря этому мы видим истинную картину заболевания и можем сказать, что смогли избежать взрывного развития инфекции и самых негативных прогнозов», – сказал он.

По его словам, ситуация с распространением коронавируса в РФ постепенно стабилизируется, особенно в Москве.

«Сегодня первый день, когда число выписанных по выздоровлению превышает количество заболевших, это хорошая новость, и, возможно, мы начали проходить верхнюю точку по нагрузке на систему здравоохранения», – сказал он.

Мишустин добавил, что стабилизация заболеваемости коронавирусом дает возможность разгрузить российскую систему здравоохранения.

Также премьер отметил, что за последние три дня отмечается наименьший прирост численности заболевших, сегодня он впервые ниже 3%.

По словам Мишустина, в реанимации с коронавирусом лежат менее 3 тыс. больных. Также он добавил, что в системе здравоохранения созданы резервы.

«Уже открыты и работают более 164 тыс. коек, в том числе 24,7 тыс. – в интенсивной терапии и реанимации, при этом реально задействованы лишь 100 тыс. обычных и менее 3 тыс. реанимационных коек», – сказал премьер.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что к постепенному смягчению ограничительных мер, введенных в связи с пандемией коронавируса, готовы перейти 17 российских регионов.

За минувшие сутки в РФ подтвердили 8 тыс. 764 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано 308 тыс. 705 случаев заболевания. Количество выздоровевших от коронавируса впервые превысило число новых случаев в России. Число выписанных за сутки пациентов составило 9 тыс. 262.