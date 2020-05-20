Минтруд подготовил проект о выплатах в связи с 75-летием Победы

20.05.2020, 12:53, Новости дня

Минтруд подготовил проект о единовременной выплате в связи с 75-летней годовщиной Победы гражданам России, живущим в Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье, соответствующий документ опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Проектом постановления предполагается утвердить правила осуществления единовременной выплаты некоторым категориям граждан РФ, постоянно проживающих на территориях Республики Абхазия, Республики Южная Осетия и Приднестровья, в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», – передает РИА «Новости» текст пояснительной записки к документу.

Согласно данным, выплаты положены, в частности, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, вдовам (вдовцам) военнослужащих.

Отмечается, что, по информации ПФР, общая численность граждан, которым назначены выплаты, составляет 276 человек, в том числе получателей выплаты в размере 75 тыс. рублей – 164 человека, получателей 50 тыс. рублей – 112 человек. На выплаты, учитывая доставку, потребуется более 18 млн рублей.

При этом, по информации Минобороны, в 2020 году выплаты должны получить 54 человека, в том числе получателей 75 тыс. рублей – 48 человек, а получателей 50 тыс. рублей – шесть человек. Объем необходимых средств – 3,9 млн рублей. Добавляется, что общие расходы составят почти 22 млнрублей.

Напомним, 8 мая президент Владимир Путин подписал указ, по которому ветеранам – гражданам России, проживающим в Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье, выплатят от 50 тыс. рублей до 75 тыс. рублей ко Дню Победы.