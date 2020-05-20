В Израиле спрогнозировали конец правления Махмуда Аббаса в Палестине

20.05.2020, 12:53, Новости дня

«Это декларативное заявление Аббаса. В Израиле его никто всерьез не воспринимает», — сообщил газете ВЗГЛЯД израильский дипломат и политолог Алекс Векслер. Так он прокомментировал заявление президента Палестины Махмуда Аббаса о прекращении действия всех соглашений с Израилем и Соединенными Штатами.

«Аббас сделал чисто декларативное заявление. Он старый и больной человек, потому у нас никто его всерьез не воспринимает. Насколько я знаю, сегодня утром командиры бригад Палестинской автономии переговорили с израильским руководством, потому никакой опасности для нас в этом нет», – рассказал бывший консул Израиля в Москве, политолог Алекс Векслер.

По словам эксперта, первой жертвой после разрыва отношений с Израилем и США будет сам Аббас. «Израиль его несколько раз спасал не только с медицинской точки зрения, когда он лежал в наших больницах, но и в борьбе с исламистским движением ХАМАС. Скорее всего, власть Аббаса и его наследников, которые управляют экономикой автономии, на этом и закончится. К тому же они вызывают ненависть у собственного населения», – отметил собеседник.

Также Векслер предположил, что решение Аббаса связанно с внутриполитическими проблемами автономии, что вынудило палестинского лидера сделать заявление о разрыве соглашений.

«Что касается реализации «Сделки века» – мы и так на протяжении 53 лет контролируем всю долину реки Иордан. То есть дольше, чем ее контролировало Иорданское Хашимитское королевство, созданное англичанами на голом месте. Там расположены израильские поселения, там находится наша армия. Потому реализация сделки приведет лишь к декларативным изменениям», – отметил собеседник.

В то же время политолог выразил опасения в связи с тем, что Израилю понадобится приложить немало усилий для того, чтобы результаты сделки признали не только США, но и другие страны. «И если на предстоящих выборах победит не Трамп, а Джо Байден, который ранее высказывался против сделки – мы также можем пойти против его желания», – резюмировал Векслер.

Ранее президент Палестины Махмуд Аббас объявил о прекращении действия всех соглашений с Израилем и Соединенными Штатами. При этом палестинский лидер заявил, что его страна настаивает на своем праве быть включенной в состав международных организаций.

Кроме того, Аббас обвинил США в несправедливости по отношению к палестинскому народу. «Мы считаем их (Штаты – прим. ВЗГЛЯД) главным партнером оккупационного израильского правительства во всех его вражеских решениях», – сказал Аббас в своей речи.

По его словам, ПНА «вновь заявляет о своей готовности урегулировать конфликт с Израилем на основе решения о создании двух государств, при наличии третьей стороны на границах между двумя государствами».

Напомним, во вторник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о начале реализации «Сделки века» – плане Тель-Авива и Вашингтона, подразумевающий аннексию «исконно израильских земель», изгнание оттуда палестинцев и завершение таким образом палестино-израильского конфликта.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала об опасных подводных камнях, которые есть у этого плана.