Еврокомиссия заявила о превышении бюджета ЕС из-за борьбы с пандемией

20.05.2020, 12:48, Новости дня

Все страны ЕС, кроме Болгарии, уже превысили предельно допустимый в Евросоюзе бюджетный дефицит в 3% ВВП из-за национальных мер по борьбе с пандемией, сообщил замглавы Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис.

«Во всех странах ЕС, кроме Болгарии, бюджетные критерии Пакта стабильности и роста уже не выполняются», – передает ТАСС слова Домбровскиса на видео-брифинге в Брюсселе. По его словам, ЕК «не будет вводить штрафных мер [против всех стран ЕС] до стабилизации экономической ситуации».

Базовый экономический документ ЕС Пакт стабильности и роста устанавливает предельный уровень бюджетного дефицита в странах ЕС в 3% ВВП, государственного долга – в 60% ВВП.

Напомним, во вторник канцлер Австрии Себастьян Курц раскритиковал предложенную президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель программу финансовой помощи странам ЕС.