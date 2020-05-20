Москвичам пообещали снег

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20.05.2020, 12:48, Новости дня

В Москве в четверг синоптики ожидают аномальное количество осадков в виде мокрого снега и дождя, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Прогнозируется аномальное количество осадков, местами может выпасть до 23-28 миллиметров, а это половина месячной нормы. В дневные часы температура воздуха в столице не превысит плюс 8-10 градусов, и это будет самый холодный день текущего мая. Такие температурные показатели приходятся по климату на первую декаду апреля, то есть, по климату москвичи будут отброшены на 1,5 месяца назад», – сказал Тишковец, передает РИА «Новости».

По его словам, подобные арктические вторжения 21 мая в Москве происходили не чаще, чем один раз за 18 лет, а осадки подобной интенсивности в этот день случались лишь раз в 25 лет.

«Дело в том, что в очаге полярного холода образуется высотный циклон, который обрушится проливными осадками. Учитывая, что уже на высоте 883 метра (уровень облаков нижнего яруса) температура станет отрицательной (минус 0,6 градуса), а у земли к утру понизится до плюс 1 – плюс 6, то ближайшей ночью и в утренние часы четверга дожди местами начнут переходить в заряды мокрого снега с существенным ухудшением видимости», – отметил эксперт.

Снегопады могут быть в северных, северо-восточных и северо-западных районах Московской области, также снег может выпасть и на подступах к центру столицы, а также в административных округах СВАО, САО, СЗАО, ВАО, ЮВАО.

На среду синоптики прогнозировали температуру до 13-15 градусов, по области – 12-17 градусов тепла.



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