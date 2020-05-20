Голикова рассказала, как РФ готовилась к приходу коронавиурса

20.05.2020, 12:48, Новости дня

Меры в связи с коронавирусом принимались в РФ еще до появления в стране первых случаев заболевания, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Голикова сообщила на заседании Совета Федерации, что «прошло уже очень много времени с 31 декабря 2019 года, когда впервые РФ была проинформирована о новой коронавирусной инфекции в Китайской Народной Республике». Она отметила, что «с первых дней развития ситуации нами был организован соответствующий эпидемиологический мониторинг», потому «меры в нашей стране принимались еще до появления первых случаев заболевания», передает РИА «Новости».

По итогам совещания 27 января у председателя правительства, как напомнила Голикова, был создан оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Первые два случая были зарегистрированы в РФ только 31 января.

«31 же января новая коронавирусная инфекция была внесена РФ в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Позднее по мере развития ситуации были созданы еще два координационных органа под руководством председателя правительства и рабочая группа Госсовета под руководством мэра Москвы. Координирующие органы были созданы также в регионах страны», – отметила она.

Для минимизации проникновения коронавируса в страну, по словам Голиковой, были приняты дополнительные меры по усилению санитатно-карантинного контроля в пунктах пропуска через границу, проработаны вопросы немедленной изоляции лиц с подозрением на заболевание, определен алгоритм лабораторной диагностики и так далее. Это позволило отсрочить распространение коронавируса почти на два месяца.

Вице-премьер сообщила также, что с 31 декабря 2019 года по сегодняшний день на пунктах пропуска госграницы РФ досмотрено более 5 млн россиян и иностранцев, выявлено 609 человек с признаками инфекционных заболеваний.

Во всех случаях проведен полный комплекс мер, позволивший не допустить осложнения эпидемситуации.

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