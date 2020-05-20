Ученые сравнили риск смерти от COVID-19 при сахарном диабете разных типов

20.05.2020, 12:42, Разное

У людей, которые страдают от сахарного диабета 1 типа, риск смерти от COVID-19 выше, чем у больных диабетом 2 типа. К такому выводу пришли авторы исследования, которое провела британская Национальная система здравоохранения (NHS), сообщает The Guardian.

Сахарный диабет 1 типа обычно развивается у молодых людей. Это аутоиммунное заболевание, при котором поражаются островки поджелудочной железы, вырабатывающие инсулин. Сахарным диабетом 2 типа чаще болеют люди старшего возраста. Он связан преимущественно с тем, что ткани организма становятся более устойчивыми к инсулину.

Согласно данным исследования, с сахарным диабетом были связаны около трети смертей от COVID-19 в больницах Великобритании. Текущая статистика показывает, что при коронавирусной инфекции риск смерти у людей с диабетом 1 типа в 3,5 раз выше по сравнению с риском недиабетиков. Вероятность смерти пациентов с диабетом 2 типа при COVID-19 в два раза выше, чем у тех, кто диабетом не болеет.

Авторы отчета отмечают, что возраст также остается важным фактором, влияющим на риск смерти от COVID-19 людей с диабетом любого типа.

«Исследование показало степень риска, которую несет коронавирус людям с сахарным диабетом, в зависимости от типа диабета. Важно, что оно также показывает, что более высокий уровень глюкозы в крови и ожирение увеличивают риск смерти пациентов с обоими типами диабета», – сказал The Guardian Джонатан Валабиджи (Jonathan Valabhji), клинический директор NHS по диабету и ожирению, ведущий автор исследования.

Также исследование показало, что общий уровень смертности среди диабетиков в Великобритании удвоился на ранних стадиях пандемии. Большая часть «добавочных» смертей пришлась на уязвимые социальные группы: проживающих в бедных районах, этнические меньшинства, людей с тяжелыми фоновыми заболеваниями.