 

Работники McDonald’s планируют забастовку

20.05.2020, 12:40, Новости дня

Сотни работников McDonald’s в 20 американских городах планируют объявить забастовку в среду, когда должно состояться ежегодное собрание акционеров компании.

Забастовка является частью кампании давления на сеть заведений быстрого питания, с тем чтобы она улучшила меры защиты работников во время пандемии COVID-19, которые они считают неадекватными.

Профсоюзные деятели утверждают, что десятки работников McDonald’s по меньшей мере в 17 штатах заразились коронавирусом. Они также ссылаются на недавний опрос более 800 работников McDonald’s, который показал, что 46 процентов работников приходили на работу, несмотря на плохое самочувствие, из-за опасений дисциплинарных наказаний или взысканий.

Забастовку поддержал Международный союз работников сферы обслуживания.

Компания оспаривает заявления этих работников, утверждая, но они не представляют 850 тысяч сотрудников McDonald’s по всей стране. Компания назвала забастовку «пиар-трюком» организаторов, устроенным в стратегически важный момент.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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