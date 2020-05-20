Англоязычный портал не включил Овечкина в число лучших российских игроков НХЛ

20.05.2020, 12:36, Новости дня

Российский хоккеист клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин не был включен в пятерку лучших действующих хоккеисто Национальной хоккейной лиги. Символическая пятерка была составлена американским порталом HockeyBuzz.

Эксперты поставили на ворота голкипера "Тампы-Бэй Лайтнинг" Андрея Василевского, в защиту был отправлен его одноклубник Михаил Сергачев и Иван Проворов из "Филадельфии Флайерз". Тройку нападающих составили Артемий Панарин из "Нью-Йорк Рейнджерс", Евгений Малкин из "Питтсбург Пингвинз" и еще один представитель "Тампы" Никита Кучеров.

Напомним, что Овечкин в текущем сезоне, прерванном из-за пандемии коронавируса, является одним из самых результативных хоккеистов. Александр поражал ворота соперников 48 раз, столько же у чешского снайпера "Бостон Брюинз" Давид Пастрняк.