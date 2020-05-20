Грузовая переправа Благовещенск-Хэйхэ возобновила работу

20.05.2020, 12:36, Новости дня

Возобновлены грузовые перевозки через пограничный пункт пропуска Благовещенска-Хэйхэ. Китайская сторона уже приняла баржу с 34 контейнерами плодоовощной продукции на борту, передает ГТРК "Амур".

Через пару часов сюда прибудет судно со строительной техникой для Амурского ГПЗ. По планам, в ближайшие дни Китай начнет отправку и российских грузов.

Отметим, что во время пандемии при организации международного сообщения строго соблюдены санитарно-эпидемиологические меры безопасности. Таким образом, оформлять речные транспортные средства и товары будут без выхода экипажа на территорию таможенной зоны. Перевозки будут осуществляться на баржах с контейнерами или насыпными грузами.

Пункта пропуска в Благовещенске будет работать в штатном режиме ежедневно с 8:00 до 19:00. Летняя навигация между Сюнькэ и Поярково начнется в понедельник.

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ГТРК "Амур"