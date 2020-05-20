 

Мишустин: сегодня первый день, когда число выписанных превышает количество заболевших

20.05.2020, 12:36, Новости дня

В последние три дня в РФ отмечается наименьший прирост численности зараженных коронавирусом, сегодня он составил менее трех процентов. Кроме того, сегодня первый день, когда число выписанных пациентов превысило количество заболевших. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время заседания президиума координационного совета по борьбе с COVID-19. Трансляцию вел телеканал "Россия 24". 

 

По словам главы правительства, стабилизация заболеваемости дает возможность несколько разгрузить систему здравоохранения. Уже открыты и работают более 164 тысяч коек, в том числе 24 тысяч 700 в интенсивной терапии и реанимации. При этом в реальности задействованы 100 тысяч обычных и менее 3 тысяч реанимационных коек.

"Это свидетельствует о том, что резервы системы здравоохранения созданы. Такая ситуация позволяет ряду субъектов РФ постепенно снимать ранее введенные ограничения", — подчеркнул Мишустин.

По последним данным оперштаба, в РФ общее число заболевших достигло 308 705. Скончались 2972 пациента, вылечились более 85 тысяч человек.



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