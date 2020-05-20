Смертный приговор впервые вынесли по Zoom

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20.05.2020, 12:30, Новости дня

Верховный суд Сингапура впервые вынес смертный приговор посредством видеоконференции, проведенной на платформе Zoom, сообщила официальный представитель высшего судебного органа республики Куань Цянь Ин.

Верховный суд приговорил 37-летнего гражданина Малайзии к высшей мере наказания за участие в контрабанде наркотиков в 2011 году.

«Данное уголовное дело стало первым, когда смертный приговор был вынесен на дистанционном слушании», – цитирует ТАСС слова Ин.

По ее словам, «для снижения риска распространения коронавируса местные суды начала проводить слушания дистанционно, в том числе по уголовным делам». Официальный представитель также отметила, что «разбирательство данного дела проходило в формате видеоконференции».

Как следует из материалов уголовного дела, Пунитан Гэнасан был обвинен в контрабанде около 28 граммов героина, которые были завезены в Сингапур из Малайзии.



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