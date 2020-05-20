Губернатор Тюменской области предложил местному бизнесу бесплатно рекламироваться в его постах в соцсетях

20.05.2020, 12:20, Новости дня

Губернатор Тюменской области Александр Моор предложил местным предприятиям сферы услуг, которые открылись 18 мая, рекламировать себя жителям в комментариях под его записями в соцсетях “ВКонтакте” и Instagram.

“Чтобы информационно поддержать местных товаропроизводителей, я предлагаю использовать комментарии под этим постом в качестве площадки для саморекламы”, – написал Моор.

Под постом чиновника во “ВКонтакте” отрекламировались продавцы барбекю-комплексов, онлайн-магазин детской одежды. Пользователи также поинтересовались, почему в детсадах пока работают только дежурные группы, а также когда откроют бани и сауны, ведь “в городе началась опрессовка, отключают горячую воду”.

В Instagram губернатора поблагодарили “от лица всех салонов красоты”. Кроме салонов свою рекламу разместили визажист, фотограф, чистильщик обуви, кафе, книжные магазины.

“Прикольно смотреть, как аккаунт губернатора, превратился в доску объявлений”, – написал в комментариях один из местных жителей.

С 18 мая в Тюменской области был ослаблен режим карантина: открылись предприятия сферы услуг, магазины непродовольственных товаров с площадью не более 400 квадратных метров: все эти бизнесы были закрыты с 28 марта.

Число заболевших коронавирусом в Тюменской области составляет 1227 человек, 46 из них были выявлены в течение последних суток. 7 человек умерли от осложнений COVID-19.