Бастрыкин поручил расследовать ситуацию с живущим в вагончике ветераном ВОВ

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20.05.2020, 12:16, Новости дня

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил установить причины, по которым ветеран Великой Отечественной Василий Гультяев шестой год живет в строительном вагончике на садовом участке в Подмосковье.

«СМИ рассказали о том, что ветеран Великой Отечественной войны Василий Гультяев шестой год живет в строительном вагончике возле железной дороги на садовом участке в Одинцовском районе Подмосковья. Отмечается, что ранее ветеран проживал в городе Киржаче Владимирской области. Его дом комиссия признала непригодным для проживания ввиду ветхости, но владимирские власти не спешили обеспечить пожилого мужчину жильем», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Вскоре ветеран переехал к сыну в Подмосковье, в двухкомнатную квартиру, в которой уже жили пять человек, включая троих детей. Подмосковные чиновники также отказались выдавать жилье мужчине, и тогда тот поселился в вагончике на участке сына.

Следователи организовали доследственную проверку по этому факту. Глава СК Бастрыкин поручил подключиться к выяснению обстоятельств следователям из Владимирской области.

«Бездушие и халатность чиновников, которые приводят к столь печальным последствиям, не должны оставаться безнаказанными. Следственные органы СК РФ и в дальнейшем намерены пресекать все попытки нарушить права ветеранов Великой Отечественной войны в рамках проводимых проверок и возбуждать уголовные дела при наличии на то серьезных оснований», – отмечает ведомство.

В марте правоохранители задержали в Москве подозреваемых в мошенничестве. Злоумышленники под предлогом капремонта жилых домов выманили у горожан более 100 млн рублей, жертвами стали в том числе ветераны Великой Отечественной войны и ветераны труда.



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