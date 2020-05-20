После крушения Ми-8 в Подмосковье возбуждено уголовное дело

20.05.2020, 12:16, Новости дня

СК возбудил уголовное дело о нарушении правил полетов после крушения военного Ми-8 в Московской области.

«От командира войсковой части 04775 поступило сообщение о крушении в районе озера Удельное городского округа Клин Московской области вертолета Ми-8. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления … «нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия», – сообщается на сайте ведомства.

По данным следствия, вертолет взлетел с аэродрома Клин, в 19.59 экипаж перестал выходить на связь. В результате поисков его нашли на земле, экипаж погиб.

Изъяты бортовые самописцы вертолета, проведен осмотр погибших и назначены судмедэкспертизы.

Ранее сообщалось, что Ми-8 совершил жесткую посадку в районе деревни Захарово, в 20 километрах от города Клин при выполнении учебно-тренировочного полета. Поисковая группа обнаружила на месте крушения вертолета Ми-8 оба черных ящика.