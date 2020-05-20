Скандалы: Эксплуатация по законам Wildberries

20.05.2020, 12:15, Разное

Недовольные работники компании распространяют по пунктам выдачи заказов листовки — жалуются на условия труда, непрозрачную систему штрафов и несоблюдение карантина

Этой весной на подмосковном складе Wildberries возле дробилки для картона скончался пожилой азербайджанец. Имя сложное, поэтому коллеги называли его просто — дядя Миша. Хороший, говорят, был человек. Приехал сюда из Баку заработать на лечение больной раком жены. Трудился вахтёром по стандартному графику. Четыре месяца подряд по 12 часов в сутки. Выходных, считай, нет: четыре-пять за всё время, и те безвылазно прошли в корпоративном общежитии на отшибе подмосковной промзоны.

Смерть дяди Миши из Баку

Смерть подкралась к дяде Мише за полчаса до окончания долгой смены. Как всегда, он сортировал картонные коробки. Негодные отправлял в утиль, годные — на переупаковку. Вдруг почувствовал острое жжение в сердце. Срочно понадобилась скорая. Но сотовых телефонов ни у кого нет — работники склада обязаны оставлять мобильники в раздевалке. На такой случай остаётся бежать в пункт охраны. Даже если медики приедут быстро, им ещё придётся получить пропуск и преодолеть два КПП. Скорой помощи дядя Миша так и не дождался. Раньше медиков приехала ночная смена, которая, делать нечего, приступила к работе, несмотря на то что рядом лежал… дяди Миши труп. Это рассказали Лайфу коллеги погибшего.

Опасная гонка за не самым длинным рублём

В расследовании « Легенда о Бакальчук. Если бы не было коронавируса, то Wildberries надо было его придумать« Лайф рассказал, как крупнейший российский онлайн-магазин торгует контрафактом и не возвращает клиентам деньги. Раскрыли связи Татьяны Бакальчук, с помощью которых она могла добиться столь оглушительного успеха для своей компании. Но забыли уделить должное внимание кладовщикам-вахтёрам Wildberries. Этим трудягам по-настоящему тяжело. И у них накипело. Они обращаются в Лайф напрямую.

— На моей памяти, а я работаю в Wildberries четыре года, на складе умерли пять человек, — шокирует менеджер Артём (имя и должность изменены). — Помимо дяди Миши от сердечного приступа скончался 27-летний парень. Он работал, как здесь у нас говорят, «на сделке». Его обязанностью было собирать товары со склада. Каждую единицу он «пикал» сканером — один «пик» — это плюс 30–70 копеек к премии. Если работать с ленцой, зарплата по итогу месяца едва дотянет до 20 тыс. руб. Но умерший носился по многоэтажному складу как угорелый, вверх-вниз, без выходных. Хотел за сотню заработать. Это вполне реально, если сердце выдержит. У парня после очередного забега наверх не выдержало.

Ещё две смерти были спровоцированы нарушениями правил безопасности. Один вахтёр зазевался и попал под электрокар, второй разбился при погрузке коробок, упав с верхней полки…

Речь идёт всего лишь об одном конкретном складе, каких у Wildberries — десятки по всей стране. Можно только предположить, что несчастных случаев больше. Лайф спрашивает, есть ли на месте дежурные медики.

— Вроде медкомната есть, но я никогда её не видел, а врача не слышал. Коллеги говорят, что есть. Но при мне, если кому плохо, всегда вызывали скорую, — разводит руками Артём.

Раздевайтесь до белья и пройдите к турникетам

Кладовщиками на вахту в Wildberries устраиваются в основном три категории людей: предпенсионного возраста с кредитами, молодые провинциалы, а также мигранты из Средней Азии и с Кавказа. Ночуют вахтовики в корпоративных общежитиях. Взять, например, ту общагу под Москвой, где жил покойный дядя Миша. Судя по отзывам на «Яндекс.Картах», это очень суровое место с оценкой от пользователей чуть выше «единицы».

Народ ругает клопов, тараканов и охрану. Как рассказали источники Лайфа внутри компании, правила во всех без исключения общагах Wildberries крайне строгие. По сути, вахтовики света белого не видят. Отбой в общежитии в десять, вечерние прогулки пресекаются. На работу и обратно — корпоративным автобусом.

Монотонная рутина тем ужаснее, что дважды в день надо проходить унизительную процедуру досмотра на входе и выходе со склада. В четыре на четыре комнатушке работники (мужчины и женщины в отдельных помещениях) раздеваются до нижнего белья. Вставать босиком приходится либо на бетонный пол, либо на ни разу не стиранный коврик «с грибком», а если повезло, на картонку.

Далее голым кладовщикам нужно ещё пройти через турникеты. И охранник может досмотреть их даже изнутри с помощью специального устройства. Вообще-то, тянет на нарушение прав человека, это же не какой-то режимный объект. Но с точки зрения капитализма ход на 100% оправдан. Руководство борется с повальным воровством сотрудников.

Тимбилдинг с подвохом и система штрафов

— На складе воруют у коллег, воруют у Wildberries, не стесняются даже камер. Был случай, один дядька проглотил золотой кулон, чтобы украсть его, и чуть не помер. Женщины пихают себе косметику в трусы. А вообще, если что-то пропало, испортилось, сломалось, а виновный не найден, начальство смотрит, кто последним сканировал штрихкод товара. Тот окажется крайним, того штрафуют. Часто бывает — несправедливо, — признаётся Лариса из отдела упаковки. Штрафуют, по словам собеседницы Лайфа, почти всех сотрудников. В среднем на пять тысяч рублей ежемесячно каждого.

Атмосфера в коллективе, по рассказам изнутри, царит странная. Особенно это чувствуется в общежитиях, где специфическая корпоративная культура цементируется сложностями быта. Wildberries вообще придерживается своеобразной кадровой политики.

— На вахту берут почти всех без разбора, чтоб всегда было кому выйти на смену. Даже если вахтёров оказывается избыток, то Wildberries не переплачивает. Одни сотрудники не выполнят норму и получат копеечный оклад на уровне МРОТ. Остальные будут жёстко конкурировать и в итоге просто поделят между собой премиальные за товар, — рассказывает Лариса Лайфу.

Чтобы окончательно понять участь кладовщиков, остаётся упомянуть столовую. Местные говорят, что перед проверками Роспотребнадзора её стабильно закрывают. Слишком уж неприглядна. Кормят там невкусно и неполезно. Расчёт, видимо, на то, что сотрудник корпорации быстро перехватывает кусок без всякого удовольствия и бежит снова работать.

Коронавирус разбудил пролетариат Wildberries?

В Wildberries главная тема для обсуждения — коронавирус. Как и везде. Но у нескольких мужиков на складе, кажется, имеются все симптомы. Не чувствуют запаха и вкуса, температура слегка повышенная, но выясняется, не настолько, чтобы брать больничный. И они продолжают работу.

— Карантинные меры соблюдаются для галочки. Масок не хватает, менять их с положенной периодичностью невозможно. Бывали случаи, когда вахтёры, запыхавшись, скидывали пыльную уже многодневную повязку на шею и попадали за это под штраф. Влажная уборка проводится слабым раствором душистой воды. Через двадцать минут снова всё в пыли, — рассказывают работники подольского склада.

Вахтёры в иерархии Wildberries — люди самые подневольные. Лезть на рожон и терять работу никто не хочет. Лучше терпеливо молчать. Но коронавирус, кажется, стал последней каплей. Началось всё с протеста их коллеги из московского пункта выдачи заказов — менеджера по работе с клиентами Кристины Гринцевич. Она не смогла молчать и выразила недовольство публично в «Инстаграме», и её крик о помощи подхватили соцсети. После того как историю Гринцевич описал Лайф, Wildberries пришлось срочно закупать для сотрудников новые партии средств индивидуальной защиты. Но сама Кристина Гринцевич с тех пор подвергается травле.

— Мой рабочий компьютер поставили в проходе на коробке. Выделили ужасно грубого напарника, который не даёт мне выполнять «премиальную» работу с клиентами и гонит забесплатно мыть полы. «Ты баба. Иди работай шваброй», — прямо так. Я в шоке. Мой муж даже приходил с ним общаться по-мужски. Я направила ряд жалоб. В прокуратуру, трудовую инспекцию. Не хочу сдаваться. Хочу, чтобы начальство вышло на диалог. И не страшно, что некоторые коллеги вылили на меня грязь, многие поддерживают, — решительна Гринцевич. Она не боится давать видеоинтервью Лайфу.

Кристина Гринцевич — о порядках в Wildberries и травле © LIFE

Появилась и активизировалась тайная группа поддержки Кристины Гринцевич. Эта подпольная деятельность уже походит на зарождение реального протеста. Коллеги, в том числе кладовщики и вахтёры, распространяют по пунктам выдачи Wildberries листовки с требованиями прекратить травлю Кристины, установить всем сотрудникам оклад не меньше 400 рублей в час, прекратить манипуляции при выдаче зарплаты и устройстве на работу, выдавать на руки договор и расчётный лист.

Разворачиваются секретные чаты недовольных сотрудников Wildberries. Если читать эту «партизанскую» переписку, становится понятно, что возмущает работяг. Наплевательское отношение к здоровью персонала, несоблюдение условий карантина, невыдача на руки договоров, антисанитария, тараканы, принуждение к работе в выходные под страхом штрафов.

Недовольные очень ждут, что ответит на критику хозяйка Wildberries — богатейшая женщина России Татьяна Бакальчук. По собственному признанию, сделанному журналу «Форбс», она разбогатела благодаря стараниям любимых сотрудников. Бакальчук на словах в интервью зарубежному бизнес-изданию заботится о своих работниках и хочет сделать их счастливыми. На фоне рассказов кладовщиков звучит фальшиво.

По стопам Amazon или своим путём?

Два года назад по всей Европе прокатились протесты сотрудников крупнейшего мирового интернет-магазина Amazon. Они жаловались на бесчеловечные условия труда и низкую зарплату. В итоге начальство пошло на уступки. Оклад был повышен, условия работы значительно улучшены. Западный опыт, на который так ориентирован отечественный бизнес, впрочем, не является прецедентным. В посткоронавирусной экономике России те три категории людей, что идут работать в Wildberries, вряд ли поредеют. Отчаявшихся людей, готовых бегать, собирая заказы, до сердечного приступа, станет ещё больше. А зарплата 20 тысяч с вычетом пяти на штрафы многим покажется счастьем, как им и обещали в самой развивающейся интернет-компании страны.

Егор Пережогин