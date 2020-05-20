Скандалы: Эксплуатация по законам Wildberries

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20.05.2020, 12:15, Разное

Недовольные работники компании распространяют по пунктам выдачи заказов листовки — жалуются на условия труда, непрозрачную систему штрафов и несоблюдение карантина

Этой весной на подмосковном складе Wildberries возле дробилки для картона скончался пожилой азербайджанец. Имя сложное, поэтому коллеги называли его просто — дядя Миша. Хороший, говорят, был человек. Приехал сюда из Баку заработать на лечение больной раком жены. Трудился вахтёром по стандартному графику. Четыре месяца подряд по 12 часов в сутки. Выходных, считай, нет: четыре-пять за всё время, и те безвылазно прошли в корпоративном общежитии на отшибе подмосковной промзоны.

Смерть дяди Миши из Баку

Смерть подкралась к дяде Мише за полчаса до окончания долгой смены. Как всегда, он сортировал картонные коробки. Негодные отправлял в утиль, годные — на переупаковку. Вдруг почувствовал острое жжение в сердце. Срочно понадобилась скорая. Но сотовых телефонов ни у кого нет — работники склада обязаны оставлять мобильники в раздевалке. На такой случай остаётся бежать в пункт охраны. Даже если медики приедут быстро, им ещё придётся получить пропуск и преодолеть два КПП. Скорой помощи дядя Миша так и не дождался. Раньше медиков приехала ночная смена, которая, делать нечего, приступила к работе, несмотря на то что рядом лежал… дяди Миши труп. Это рассказали Лайфу коллеги погибшего.

Опасная гонка за не самым длинным рублём

В расследовании «Легенда о Бакальчук. Если бы не было коронавируса, то Wildberries надо было его придумать« Лайф рассказал, как крупнейший российский онлайн-магазин торгует контрафактом и не возвращает клиентам деньги. Раскрыли связи Татьяны Бакальчук, с помощью которых она могла добиться столь оглушительного успеха для своей компании. Но забыли уделить должное внимание кладовщикам-вахтёрам Wildberries. Этим трудягам по-настоящему тяжело. И у них накипело. Они обращаются в Лайф напрямую.

Сообщение кладовщика Лайфу. Фото © LIFE

 На моей памяти, а я работаю в Wildberries четыре года, на складе умерли пять человек, — шокирует менеджер Артём (имя и должность изменены). — Помимо дяди Миши от сердечного приступа скончался 27-летний парень. Он работал, как здесь у нас говорят, «на сделке»Его обязанностью было собирать товары со склада. Каждую единицу он «пикал» сканером  один «пик» — это плюс 3070 копеек к премии. Если работать с ленцой, зарплата по итогу месяца едва дотянет до 20 тыс. руб. Но умерший носился по многоэтажному складу как угорелый, вверх-вниз, без выходных. Хотел за сотню заработать. Это вполне реально, если сердце выдержит. У парня после очередного забега наверх не выдержало.

Среди этих полок с товаром умирают от сердечного приступа и падают насмерть вниз.
Фото предоставлено источником LIFE

Ещё две смерти были спровоцированы нарушениями правил безопасности. Один вахтёр зазевался и попал под электрокар, второй разбился при погрузке коробок, упав с верхней полки…

Речь идёт всего лишь об одном конкретном складе, каких у Wildberries — десятки по всей стране. Можно только предположить, что несчастных случаев больше. Лайф спрашивает, есть ли на месте дежурные медики.

 Вроде медкомната есть, но я никогда её не видел, а врача не слышал. Коллеги говорят, что есть. Но при мне, если кому плохо, всегда вызывали скорую,  разводит руками Артём.

Раздевайтесь до белья и пройдите к турникетам

Кладовщиками на вахту в Wildberries устраиваются в основном три категории людей: предпенсионного возраста с кредитами, молодые провинциалы, а также мигранты из Средней Азии и с Кавказа. Ночуют вахтовики в корпоративных общежитиях. Взять, например, ту общагу под Москвой, где жил покойный дядя Миша. Судя по отзывам на «Яндекс.Картах», это очень суровое место с оценкой от пользователей чуть выше «единицы».

Общежитие Wildberries, где жил дядя Миша (справа). Отзывы об общежитии (слева). Фото © «Яндекс.Карты»

Народ ругает клопов, тараканов и охрану. Как рассказали источники Лайфа внутри компании, правила во всех без исключения общагах Wildberries крайне строгие. По сути, вахтовики света белого не видят. Отбой в общежитии в десять, вечерние прогулки пресекаются. На работу и обратно — корпоративным автобусом.

Монотонная рутина тем ужаснее, что дважды в день надо проходить унизительную процедуру досмотра на входе и выходе со склада. В четыре на четыре комнатушке работники (мужчины и женщины в отдельных помещениях) раздеваются до нижнего белья. Вставать босиком приходится либо на бетонный пол, либо на ни разу не стиранный коврик «с грибком», а если повезло, на картонку.

Раздевалка на складе Wildberries. Фото предоставлено источником LIFE

Вещи оставляют где придётся. Фото предоставлено источником LIFE

Ящики для одежды есть у меньшей части сотрудников.
Фото предоставлено источником LIFE

Далее голым кладовщикам нужно ещё пройти через турникеты. И охранник может досмотреть их даже изнутри с помощью специального устройства. Вообще-то, тянет на нарушение прав человека, это же не какой-то режимный объект. Но с точки зрения капитализма ход на 100% оправдан. Руководство борется с повальным воровством сотрудников.

Тимбилдинг с подвохом и система штрафов

— На складе воруют у коллег, воруют у Wildberries, не стесняются даже камер. Был случай, один дядька проглотил золотой кулон, чтобы украсть его, и чуть не помер. Женщины пихают себе косметику в трусы. А вообще, если что-то пропало, испортилось, сломалось, а виновный не найден, начальство смотрит, кто последним сканировал штрихкод товара. Тот окажется крайним, того штрафуют. Часто бывает — несправедливо,  признаётся Лариса из отдела упаковки. Штрафуют, по словам собеседницы Лайфа, почти всех сотрудников. В среднем на пять тысяч рублей ежемесячно каждого.

Атмосфера в коллективе, по рассказам изнутри, царит странная. Особенно это чувствуется в общежитиях, где специфическая корпоративная культура цементируется сложностями быта. Wildberries вообще придерживается своеобразной кадровой политики.

 На вахту берут почти всех без разбора, чтоб всегда было кому выйти на смену. Даже если вахтёров оказывается избыток, то Wildberries не переплачивает. Одни сотрудники не выполнят норму и получат копеечный оклад на уровне МРОТ. Остальные будут жёстко конкурировать и в итоге просто поделят между собой премиальные за товар,  рассказывает Лариса Лайфу.

Чтобы окончательно понять участь кладовщиков, остаётся упомянуть столовую. Местные говорят, что перед проверками Роспотребнадзора её стабильно закрывают. Слишком уж неприглядна. Кормят там невкусно и неполезно. Расчёт, видимо, на то, что сотрудник корпорации быстро перехватывает кусок без всякого удовольствия и бежит снова работать.

Коронавирус разбудил пролетариат Wildberries?

В Wildberries главная тема для обсуждения — коронавирус. Как и везде. Но у нескольких мужиков на складе, кажется, имеются все симптомы. Не чувствуют запаха и вкуса, температура слегка повышенная, но выясняется, не настолько, чтобы брать больничный. И они продолжают работу.

 Карантинные меры соблюдаются для галочки. Масок не хватает, менять их с положенной периодичностью невозможно. Бывали случаи, когда вахтёры, запыхавшись, скидывали пыльную уже многодневную повязку на шею и попадали за это под штраф. Влажная уборка проводится слабым раствором душистой воды. Через двадцать минут снова всё в пыли,  рассказывают работники подольского склада.

Вахтёры в иерархии Wildberries — люди самые подневольные. Лезть на рожон и терять работу никто не хочет. Лучше терпеливо молчать. Но коронавирус, кажется, стал последней каплей. Началось всё с протеста их коллеги из московского пункта выдачи заказов — менеджера по работе с клиентами Кристины Гринцевич. Она не смогла молчать и выразила недовольство публично в «Инстаграме», и её крик о помощи подхватили соцсети. После того как историю Гринцевич описал Лайф, Wildberries пришлось срочно закупать для сотрудников новые партии средств индивидуальной защиты. Но сама Кристина Гринцевич с тех пор подвергается травле.

Новое рабочее место Кристины Гринцевич. Фото К.Гринцевич © LIFE

 Мой рабочий компьютер поставили в проходе на коробке. Выделили ужасно грубого напарника, который не даёт мне выполнять «премиальную» работу с клиентами и гонит забесплатно мыть полы. «Ты баба. Иди работай шваброй»,  прямо так. Я в шоке. Мой муж даже приходил с ним общаться по-мужски. Я направила ряд жалоб. В прокуратуру, трудовую инспекцию. Не хочу сдаваться. Хочу, чтобы начальство вышло на диалог. И не страшно, что некоторые коллеги вылили на меня грязь, многие поддерживают, — решительна Гринцевич. Она не боится давать видеоинтервью Лайфу.

Кристина Гринцевич — о порядках в Wildberries и травле © LIFE

Появилась и активизировалась тайная группа поддержки Кристины Гринцевич. Эта подпольная деятельность уже походит на зарождение реального протеста. Коллеги, в том числе кладовщики и вахтёры, распространяют по пунктам выдачи Wildberries листовки с требованиями прекратить травлю Кристины, установить всем сотрудникам оклад не меньше 400 рублей в час, прекратить манипуляции при выдаче зарплаты и устройстве на работу, выдавать на руки договор и расчётный лист.

Листовка в поддержку повышения зарплаты и против травли Кристины Гринцевич.
Фото предоставлено источником LIFE

Разворачиваются секретные чаты недовольных сотрудников Wildberries. Если читать эту «партизанскую» переписку, становится понятно, что возмущает работяг. Наплевательское отношение к здоровью персонала, несоблюдение условий карантина, невыдача на руки договоров, антисанитария, тараканы, принуждение к работе в выходные под страхом штрафов.

Работники Wildberries обсуждают произвол с трудовыми договорами.
Фото предоставлено LIFE

Работников Wildberries под угрозой штрафов гонят на работу в выходной. Фото предоставлено LIFE

Работники Wildberries обсуждают карантинные меры и коронавирус. Фото предоставлено LIFE

Тараканы в коробках.
Фото предоставлено LIFE

Недовольные очень ждут, что ответит на критику хозяйка Wildberries — богатейшая женщина России Татьяна Бакальчук. По собственному признанию, сделанному журналу «Форбс», она разбогатела благодаря стараниям любимых сотрудников. Бакальчук на словах в интервью зарубежному бизнес-изданию заботится о своих работниках и хочет сделать их счастливыми. На фоне рассказов кладовщиков звучит фальшиво.

По стопам Amazon или своим путём?

Два года назад по всей Европе прокатились протесты сотрудников крупнейшего мирового интернет-магазина Amazon. Они жаловались на бесчеловечные условия труда и низкую зарплату. В итоге начальство пошло на уступки. Оклад был повышен, условия работы значительно улучшены. Западный опыт, на который так ориентирован отечественный бизнес, впрочем, не является прецедентным. В посткоронавирусной экономике России те три категории людей, что идут работать в Wildberries, вряд ли поредеют. Отчаявшихся людей, готовых бегать, собирая заказы, до сердечного приступа, станет ещё больше. А зарплата 20 тысяч с вычетом пяти на штрафы многим покажется счастьем, как им и обещали в самой развивающейся интернет-компании страны.

Егор Пережогин



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