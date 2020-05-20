Мнение: О беспощадном обнулении Владимира Путина

20.05.2020, 12:10, Разное

#Россия минимум дважды серьёзно пострадала от решения нынешнего её президента Владимира Путина переписать Конституцию «под себя». Во-первых, потому, что из-за нежелания переносить первоначально назначенное на 12 апреля голосование по проекту изменений власти до последнего медлили с введением ограничений для борьбы с коронавирусной инфекцией. В результате были потеряны драгоценные дни, а то и недели, когда ещё можно было обойтись малой кровью. Не допустить перерастания локальной вспышки в общенациональную эпидемию, которая в итоге вывела РФ на второе место в мире по числу заболевших.

И во-вторых, потому что отмена запоздалых ограничений… началась преждевременно, буквально на пике заболеваемости CoVID-19. Опять-таки, связано это было с желанием провести-таки голосование по президентским поправкам как можно скорее, желательно ещё в июне. Даже дата уже вновь назначена, хотя и предварительно – 24 июня.

Меж тем само это голосование и завязанное на него обнуление президентских сроков для Владимира Путина – уже бессмысленно. Что внятно показал нынешний #коронакризис.

Эта история позволила российским элитам сознательно или нет обнулить сам статус Конституции. Губернаторы и чиновники своими решениями массово отменяли конституционные принципы, многие их указы и приказы были образчиками крайне вольного толкования конституционных норм, вводимые ограничения прав граждан и бизнеса не основывались на требованиях Основного закона и даже вступали в противоречие с ним. Ни самоизоляция, ни QR-коды, ни другие новации не вписываются в конституционную модель и возможны были только при введении режима ЧС. Чего не произошло ввиду причин, изложенных в 1-м абзаце.

Иными словами, региональные власти продемонстрировали пренебрежение и неуважение к Конституции. Основной закон государства не стал в кризисной ситуации гарантом соблюдения прав граждан. Однако гарант Конституции предпочёл закрыть на это глаза.

Тем самым государственная бюрократия получила подтверждение того, что её инициативы и принимаемые стихийные местные нормативные акты имеют приоритетное значение по сравнению с конституционными нормами. А все увидели, что конституционные нормы можно просто снести напрочь всего за несколько недель.

Получается, Конституцию обнулили. При полном попустительстве того и тех, кто должны были её гарантировать и защищать (да Конституционный суд тоже самоизолировался от этих проблем).

Следовательно, сейчас главный конституционный вопрос уже даже не в самом голосовании. А в том, не обнулили ли эти действия федеральных и региональных чиновников, эта консолидированная позиция государственной бюрократии сам институт президента. И не обнулился ли при этом Владимир #Путин.

А может, именно его и обнулила российская элита? И именно в этом обнулении был основной смысл старательно насаждаемой коронавирусной паники?