Роспотребнадзор не счел нарушением прав граждан требование носить маски в магазине

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20.05.2020, 12:08, Новости дня

Требование носить в магазинах маски в регионах России, где был введен и законодательно установлен масочный режим, не может рассматриваться как ущемление или нарушение прав потребителя, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«Действия хозяйствующих субъектов, осуществляющих разрешенную торговую деятельность, направленные на ненасильственное воспрепятствование в условиях масочного режима гражданам-потребителям в посещении торговых объектов без масок, <…> не могут и не должны рассматриваться как действия, ущемляющие (нарушающие) права потребителей, поскольку такие действия со стороны хозяйствующих субъектов отвечают принципу разумности поведения участников гражданских правоотношений», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Граждане, не выполняющие эти требования, могут быть привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»).

Напомним, сообщил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, академик Российской академии наук, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко рассказал, что масочный режим следует соблюдать не только в транспорте или в магазине, но и на улице из-за невозможности постоянно сохранять там социальную дистанцию с окружающими.



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