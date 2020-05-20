Зеленский отреагировал на скандал с записями разговора Порошенко и Байдена

20.05.2020, 12:08, Новости дня

Реагировать на информацию о якобы влиянии бывшего вице-президента США Джо Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко должна прокуратура, сообщил украинский лидер Владимир Зеленский. По его мнению, дело могут квалифицировать как госизмену.

«Реагировать должна прокуратура, правоохранители. Я знаю, что генеральный прокурор Украины еще вчера зарегистрировала уголовное производство. Будет расследование, я знаю, что это может быть воспринято как государственная измена, это к правоохранителям», – цитирует РИА «Новости» Зеленского.

Также глава государства выразил уверенность, что представителей прошлой власти, в том числе его предшественника Порошенко, ждет «много разных приключений и приговоров».

«Что касается приговора Порошенко – я уверен в этом и уверен, что все это еще впереди… Я думаю, они так руководили страной, что их ждет очень много разных приключений и разных приговоров. Не хочу об этом говорить, потому что это все-таки полномочия не мои, а приговоры суда», – сказал Зеленский.

Офис генерального прокурора Украины открыл уголовное дело о государственной измене и злоупотреблении властью в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко, пишут

Ранее украинские СМИ сообщили, что офис генпрокурора Украины открыл уголовное дело о госизмене и злоупотреблении властью в отношении Порошенко. Сообщалось, что дело завели после публикации компромата на него депутатом Верховной рады Андреем Деркачом.

Накануне Деркач опубликовал несколько аудиозаписей, на которых, как утверждается, Порошенко разговаривает с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом и главой Госдепа Джоном Керри. Депутат Рады подчеркивал, что записи «свидетельствуют о фактах международной коррупции и госизмене на высшем государственном уровне». На аудиозаписи якобы Байден предлагает Порошенко 1 млрд долларов за отставку генерального прокурора Виктора Шокина.

В партии Порошенко опубликованную аудиозапись назвали «российской провокацией» для подрыва «двухпартийной поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов».