Режиссер Джеймс Кэмерон и его супруга Сюзи удочерят 16-летнюю подругу своей дочери

20.05.2020, 12:05, Разное

Известный кинорежиссер и автор одного из самых успешных фильмов за всю историю кино – блокбастера “Аватар” – был женат пять раз и сейчас воспитывает в браке четырех детей (а также дочь от брака с Линдой Хэмилтон Жозефину – Ред.). А вскоре к многочисленной семье Джеймса Кэмерона и его супруги Сюзи Эмис присоединится еще один человек: пара собирается удочерить хорошую подругу своей дочери. Об этом стало известно благодаря американскому изданию The Blast: несколько часов назад портал сообщил о том, что в Верховный суд Лос-Анджелеса были поданы документы на предоставление опеки над 16-летней девушкой, которую семья Кэмерона знает уже не первый год. Она дружит с их детьми, а сами они знают ее родителей. Более того – с сентября прошлого года эта девочка уже живет в семье Джеймса и Сюзи и посещает благодаря им престижную школу в Калабасасе. До этого же она жила со своими родителями в Нью-Йорке.

Причины для опеки, указанные в поданных Кэмероном документах, таковы: родители девочки, по словам представителей режиссера, “к сожалению, начали полтора года назад испытывать проблемы со здоровьем и финансовые трудности и постепенно утратили способность полноценно заботиться о ребенке”. К тому же эта пара находится в разводе, оба живут в разных штатах, а их жилищные условия настолько плачевны, что их можно назвать бездомными. Поэтому родственники девочки не против того, чтобы о ней начала на легальной основе заботиться семья кинорежиссера.

Джеймс Кэмерон и Сюзи Эмис

Напомним, в браке с Сюзи Эмис Джеймс Кэмерон воспитывает 19-летнюю Клэр, 13-летних Элизабет и Куинна, а также сына Эмис от прошлого брака, Джаспера. До конца непонятно, с кем именно из дочек Кэмерона дружит означенная 16-летняя девочка. Но в поданных в суд Лос-Анджелеса документах утверждается, что они общаются уже 4 года:

За последнее время они очень сблизились, постоянно переписывались онлайн и даже ездили друг к другу в гости, несмотря на то, что раньше жили в разных штатах.

В результате этого общения с девочкой сблизились и Джеймс со Сюзи:

Будущие опекуны обеспечили ей стабильные жилищные условия и заботились о ней, как о собственном ребенке. В этой среде девочка отлично развивается и хотела бы и дальше находиться под опекой подавших документы.

Джеймс и Сюзи с новорожденной дочерью Элизабет, 2007 год

Когда именно закончится весь документооборот, неизвестно: Джеймс и Сюзи, помимо прочего, также подали документы на разрешение на совместные путешествия с девочкой по всему миру. Что, учитывая постоянные поездки режиссера на съемки (сейчас Кэмерон снимает продолжение “Аватара”), более чем резонно. Кстати, в этом году Кэмерон и Эмис отметят 20-летие брака: пара поженилась 4 июня 2000 года. До этого же Джеймс Кэмерон был с 1997 по 1999 год женат на актрисе Линди Хэмилтон (в 1993 году она родила ему дочь Жозефину), с 1989 по 1993 годы – на режиссере Кэтрин Бигелоу, с 1985 по 1989 годы – на продюсере Гейл Энн Херд и наконец с 1978 по 1984 годы – на официантке Шерон Уильямс.