В Нидерландах норка заразила коронавирусом работника фермы. Это первый случай передачи COVID-19 от животного человеку

20.05.2020, 11:55, Новости дня

Случай передачи коронавирусной инфекции COVID-19 от норки человеку был зафиксирован на звероводческой ферме. Об этом сообщило министерство сельского хозяйства Нидерландов 19 мая.

В апреле заражение коронавирусом подтвердилось у норок на двух звероводческих фермах в провинции Северный Брабант. Животные были протестированы после появления у них некоторых симптомов: у грызунов обнаружили затрудненное дыхание.

Власти ограничили доступ к фермам в качестве меры предосторожности и заявили, что риска распространения вируса от животных к человеку нет.

Министерство сельского хозяйства обязало все фермы страны сделать анализ-скрининг норок на наличие антител к коронавирусной инфекции.

16 мая в Нидерландах у трех кошек и одной собаки впервые в стране выявили COVID-19. Зараженные кошки были обнаружены во время проверки местных норковых ферм, где в прошлом месяце случилась вспышка заболевания. У троих кошек в крови были выявлены соответствующие антитела.

ВОЗ ранее делала акцент на том, что вирус не передается от животных к человеку.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Нидерландах по состоянию на 20 мая коронавирусом заразилось 44 449 человек, 5734 из них умерли, а 167 вылечились.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.