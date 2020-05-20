 

В Нидерландах норка заразила коронавирусом работника фермы. Это первый случай передачи COVID-19 от животного человеку

20.05.2020, 11:55, Новости дня

Случай передачи коронавирусной инфекции COVID-19 от норки человеку был зафиксирован на звероводческой ферме. Об этом сообщило министерство сельского хозяйства Нидерландов 19 мая.

В апреле заражение коронавирусом подтвердилось у норок на двух звероводческих фермах в провинции Северный Брабант. Животные были протестированы после появления у них некоторых симптомов: у грызунов обнаружили затрудненное дыхание.

Власти ограничили доступ к фермам в качестве меры предосторожности и заявили, что риска распространения вируса от животных к человеку нет.

Министерство сельского хозяйства обязало все фермы страны сделать анализ-скрининг норок на наличие антител к коронавирусной инфекции.

16 мая в Нидерландах у трех кошек и одной собаки впервые в стране выявили COVID-19. Зараженные кошки были обнаружены во время проверки местных норковых ферм, где в прошлом месяце случилась вспышка заболевания. У троих кошек в крови были выявлены соответствующие антитела.

ВОЗ ранее делала акцент на том, что вирус не передается от животных к человеку.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Нидерландах по состоянию на 20 мая коронавирусом заразилось 44 449 человек, 5734 из них умерли, а 167 вылечились.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.05 / Украинский политолог в эфире у Соловьева извинился за слова о «еврейских дивизиях СС»

10.05 / Мэр Нью-Йорка рассказал подробности о редком воспалительном синдроме у детей с COVID

01.04 / В Нью-Йорке открылся фестиваль фильмов о людях с ограниченными возможностями

27.04 / Торгующие поддельными пропусками лжеполицейские задержаны в Москве

28.03 / В Ватикане еще один человек заразился коронавирусом. Франциск и его ближайшее окружение – здоровы

15.05 / Футболист белорусского клуба «Ислочь» заявил о наличии в команде игроков с коронавирусом

27.03 / У Бориса Джонсона и Тилля Линдеманна нашли COVID-19

10.04 / Хакими выбирает между чемпионатами Германии, Италии и Англии

08.05 / Чехия и Словакия потребовали не забывать о подвиге Красной армии

26.03 / Число калужан, отправленных на карантин, за сутки выросло вдвое

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска