Зеленский: Мощный ли Аваков министр? Да

20.05.2020, 11:55, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский 20 мая на пресс-конференции, которую транслирует YouTube-канал Офиса президента, заявил, что глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков является “мощным министром”.

Глава государства также отметил, что Аваков должен довести до конца дело об убийстве журналиста Павла Шеремета.

“Арсен Борисович Аваков – не мой кум, не мой близкий товарищ. Напротив, у него есть близкие товарищи, с которыми я точно не дружу. Мощный ли он министр? Да. Сложная ли у нас сейчас ситуация? Думаю, что да… Его сегодняшняя ответственность – дело Шеремета. Он это дело начал – он его должен довести до конца. До результата. Чтобы все, кто причастен к убийству Шеремета, были наказаны”, – подчеркнул Зеленский.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания “Украинская правда”, гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это военная медсестра Яна Дугарь (суд отправил ее под домашний арест), военнослужащий Сил спецопераций Вооруженных сил Украины, музыкант Андрей Антоненко (арестован), Кузьменко (заключена под стражу), а также супруги Владислав и Инна Грищенко, которые фигурируют в деле как “лица, владеющие информацией” (они арестованы по другому делу).

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко, Антоненко также называют организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась “разведкой”: искала камеры на маршруте следования сообщников.