Названо количество разрабатываемых в РФ вакцин от коронавируса

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20.05.2020, 11:53, Новости дня

В настоящее время в РФ ведется разработка 47 вакцин от коронавируса на 14 платформах, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

«В настоящее время в стране ведется разработка вакцин на 14 платформах в общем количестве 47. Мы очень рассчитываем, что какие-то из них дадут ощутимый результат», – передает РИА «Новости» слова Голиковой в ходе заседания Совета Федерации.

По состоянию на середину мая в государственный реестр медицинских изделий и организаций, осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий, включены сведения о 24 тест системах. Это тест системы, которые осуществляют ПЦР и ИФА диагностику, рассказала Голикова.

«Клинические испытания проводятся в отношении пяти препаратов, включая отечественных производителей. На государственной регистрации находятся еще четыре препарата, которые планируется использовать в схемах лечения», – передает ТАСС слова Голиковой.

По ее словам, федеральный бюджет выделил 3,1 млрд руб. на разработку тест-систем и вакцины от коронавируса.

Напомним, ранее более половины россиян выразили желание сделать прививку от коронавируса.



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