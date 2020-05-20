 

ВОЗ назвал условия снятия ограничений по коронавирусу в Москве

20.05.2020, 11:53, Новости дня

Жители Москвы должны строго соблюдать меры по борьбе с распространением коронавируса, чтобы процесс снятия ограничительных мер в городе не продлился все лето, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.

«Это будет зависеть от соблюдения ограничительных мер всеми людьми, живущими в Москве, потому что успех и результаты внедрения мер зависят от того, как они соблюдаются», – передает ТАСС ответ Вуйнович на вопрос о том, может ли снятие ограничений из-за коронавируса в Москве растянуться до осени.

«Риск второй волны останется, и понимание того, как адаптировать нашу жизнь в условиях получения информации о новом вирусе, будет иметь решающее значение», – добавила она.

Ранее Вуйнович заявила, что ситуация с распространением коронавируса в РФ стабилизировалась.



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