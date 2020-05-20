 

Подсчитаны жертвы и пострадавшие в ДНР за время президентства Зеленского

20.05.2020, 11:48, Новости дня

За время президентства Владимира Зеленского в ДНР погибли шесть мирных жителей и 72 получили ранения в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ), сообщил руководитель представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

«В результате варварских обстрелов ВФУ погибло шесть и ранено 72 мирных жителя, повреждено 180 объектов инфраструктуры, разрушено 49 и повреждено 973 домостроения, а также 28 транспортных средств», – приводит его слова «Донецкое агентство новостей».

Также Якубов отметил, что при Зеленском каждый четвертый случай нарушения войсками Киева режима прекращения огня приводил к человеческим жертвам среди мирного населения и разрушениям. 

Наиболее пострадавшими он назвал города и поселки на окраинах и в окрестностях Донецка – Старомихайловка, Александровка, Еленовка, Сигнальное, Докучаевск, Ясное, Ясиноватая, а также Горловка и села Красноармейское и Коминтерново на юге ДНР.

«В начале мая 2020 года ситуация еще более усугубилась и уже каждое второе нарушение режима прекращения огня приводит к трагическим последствиям для гражданского населения», – подчеркнул Якубов.

Представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщил, что ВСУ в Донбассе за минувшие сутки 18 раз нарушили режим перемирия. 



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