 

Жителя Сахалина оштрафовали на 300 тыс. рублей за фейк о коронавирусе

20.05.2020, 11:48, Новости дня

Суд признал жителя Южно-Сахалинска виновным в распространении заведомо ложной информации о коронавирусе.

Установлено, что мужчина, находясь на борту самолета, выполнявшего рейс Бангкок – Шанхай – Южно-Сахалинск, снял на телефон видео о том, что пассажиры были одеты в защитные костюмы якобы только по прилету на Сахалин, передает «Российская газета». После этого он распространил запись в одном из мессенджеров.

«Сведения оказались недостоверными, поскольку до вылета из Бангкока пассажиры были обеспечены средствами индивидуальной защиты, в том числе защитными комбинезонами и проинструктированы о необходимости их использования на протяжении всего полета», – сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура.

Подсудимый полностью признал свою вину и принял меры для удаления видео из интернета. Он должен будет заплатить штраф в 300 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту распространения сведений о якобы продаже в Москве масок, которые были поставлены в российскую столицу в качестве китайской гуманитарной помощи.



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