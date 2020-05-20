 

В Грузии восстановили памятник большевику Нариманову

20.05.2020, 11:48, Новости дня

Памятник известному большевистскому деятелю Азербайджана, писателю Нариману Нариманову восстановлен в Марнеульском муниципалитете Грузии, где компактно проживают этнические азербайджанцы, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯЛД в Тбилиси.

Этот памятник появился здесь в 80-е годы прошлого века, с тех пор не реставрировался и находился в аварийном состоянии.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году местные жители заявили, что власти Грузии хотят вовсе демонтировать памятник – по грузинским законам, запрещается любая коммунистическая и фашистская символика, в том числе памятники советским деятелям. Поэтому марнеульцы провели акцию протеста, защитив памятник.

В защиту памятника высказались и азербайджанские религиозные деятели.

Известный писатель и общественный деятель Нариман Нариманов родился в 1870 году в Тифлисе. Он занимал посты наркома иностранных дел и председателя Совнаркома Азербайджанской ССР.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.05 / В Греции открываются пляжи

14.05 / Россия передала КНДР партию пшеницы в качестве гуманитарной помощи

23.04 / Илон Маск назвал сроки начала тестирования “космического интернета”

17.04 / Фонд Новинского направил на борьбу с коронавирусом более 80 млн грн

27.03 / Банк Канады сократил процентные ставки до 0,25%

02.05 / Братья Миранчуки хотят продолжить карьеру в Испании

17.04 / Помпео назвал условия для переговоров с Россией о контроле над вооружениями

14.04 / Стало известно о россиянине, осужденном в Эстонии за сотрудничество с ГРУ

21.04 / Новак объяснил падение цен на фьючерсы WTI

13.04 / Роскомнадзор потребовал от Google объяснить удаление с YouTube обращения Путина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска