Зеленский заявил о ведении переговоров с Россией об обмене заключенными

20.05.2020, 11:30, Новости дня

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что в настоящий момент идут переговоры с российской стороной об обмене удерживаемыми лицами после завершения пандемии коронавируса.

«Сейчас говорим уже с РФ о возможном обмене после коронавируса. Честно говоря, я хочу, чтобы мы, несмотря на коронавирус, вернули наших политзаключенных, которые находятся в РФ или в тюрьмах Крыма», – цитирует РИА «Новости» Зеленского.

Также президент отметил, что Франция и Германия поддерживают идею проведения встречи в «нормандском формате» по урегулированию в Донбассе.

«И с Германией, и с Францией, со всеми мы говорили, все поддерживают, что сразу после спада COVID-19 у нас должна быть встреча в «нормандском формате», – сообщил он.

По словам Зеленского, он готов к любым форматам дискуссий для урегулирования конфликта в Донбассе.

Украинский лидер также рассказал, что в последнее время у него не было контактов с президентом РФ Владимиром Путиным, однако он уверен, что диалог с ним неизбежен.

«Действительно у меня сейчас не было встреч с ним в любом формате, не было звонков, сейчас все страны,.. каждый занимается из-за коронавируса своей страной», – отметил президент Украины.

Вместе с тем Зеленский добавил, что новые участки разведения сил в Донбассе еще не согласованы, поскольку не было встречи в Минске по урегулированию конфликта.

«Что качается участков разведения, никакие участки не разводились, потому что не было встречи в Минске. Хотя мы сегодня перезагрузили минскую группу, мы придали статус минскому процессу и все это видят», – сообщил он.

Ранее глава немецкого МИД Хайко Маас заявил, что пандемия коронавируса не сделала реализацию решений «нормандского саммита» по Украине проще, но это не должно служить оправданием для их неисполнения.

Также в Кремле заявили, что украинская сторона не может выдвигать новые условия по урегулированию конфликта в Донбассе, не обсудив их с ДНР и ЛНР.