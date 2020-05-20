 

Голикова оценила уровень смертности от коронавируса в России

20.05.2020, 11:30, Новости дня

Смертность от коронавируса в РФ составляет 0,95%, при этом самый низкий показатель в Тамбовской, Свердловской областях и Татарстане, сообщила зампред правительства Татьяна Голикова.

«На сегодняшний день показатель летальности в РФ от COVID-инфекции составляет 0,95%, и значительно ниже, чем по миру в целом», – цитирует РИА «Новости» Голикову.

По ее словам, самый низкий показатель летальности от коронавируса зарегистрирован в Тамбовской и Свердловской областях, Республике Татарстан, Рязанской, Курской, Липецкой, Ульяновской областях и Республике Тыва. 

Кроме того, в Курганской области, Республике Алтай и Сахалинской области, Ненецком автономном округе летальные случаи вовсе не зарегистрированы.

Голикова добавила, что более 99 тыс. коек на сегодняшний день заняты пациентами с коронавирусом, более 2,1 тыс. из них находятся на аппаратах ИВЛ, передает ТАСС. 

Также она отметила, что медпомощь пациентам с коронавирусом оказывают почти 360 тыс. российских медиков. 

За минувшие сутки в РФ подтвердили 8 тыс. 764 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано 308 тыс. 705 случаев заболевания. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.05 / Как пандемия скажется на экономике России? 

13.04 / Роспотребнадзор дал совет по выбору антисептика

02.05 / Илон Маск решил продать почти все имущество, в том числе дома

10.05 / “Психически неадекватная реакция”. Алексиевич прокомментировала отказ Лукашенко отменять парад

26.03 / Видео: Кому нужно помогать в коронакризис

19.05 / Кравчук: Всех, кто поднял шум вокруг Гордона, прошу извиниться и признать, что он делает нужное для Украины дело

17.04 / Противники США проверяют военную готовность страны на фоне пандемии

29.04 / Описаны изменения в путешествиях по миру после пандемии

07.05 / СМИ: Саакашвили войдет в совет Украины по реформам

16.04 / Ди Каприо и Де Ниро запустили челлендж: победитель снимется с ними в кино

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска