 

Зеленский анонсировал новую встречу в “нормандском формате” по Донбассу после конца эпидемии коронавируса

20.05.2020, 11:30, Новости дня

Печать книг, журналов, брошюр, бланков и учебных пособийПрезидент Украины Владимир Зеленский во время ежегодной пресс-конференции 20 марта анонсировал новую встречу в “нормандском формате” по урегулированию на Донбассе. Традиционно в ней участвуют представители Украины, России, Германии и Франции. 

Настоящее Время ведет трансляцию пресс-конференции Зеленского с переводом на русский язык: 

 

По его словам, встреча пройдет сразу после окончания эпидемии коронавируса. Как сказал Зеленский, и представители Франции, и Германии готовы провести эту встречу. Президент Украины отдельно отметил, что есть договоренность, что представители сепаратистских республик Донбасса, которые будут принимать участие в этой встрече, должны быть обладателями украинских, а не российских паспортов, и это он считает одним из главных политических достижений Украины в рамках “нормандского процесса” за последний год. 

Зеленский также ответил на вопрос журналиста Дмитрия Гордона о том, имеет ли для него лично смысл встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. 

Зеленский сказал, что главным его достижением за последний год было “спасение человеческих жизней”. Таким он считает три проведенных Украиной обмена военнопленными и заключенными с Россией, в результате которых в страну вернулись захваченные в Керченском проливе украинские моряки и другие граждане страны. 

“Что касается Путина – то ничего с этим не сделаешь”, – заметил он. 

Путин также сказал, что Леониду Кучме, который является представителем Украины в Минской контактной группе, было “очень сложно” вести переговоры по урегулированию на Донбассе и он просил об отставке. Однако Зеленский, по его словам, уговорил его остаться –  как минимум до тех пор, пока не обновится состав представителей РФ в Минской группе. 

“Просто прекратить стрелять – это очень сложный процесс. Я никогда не призывал армию не стрелять. Если по нам стреляют – мы будем отвечать. Первыми мы стрелять не будем, – подчеркнул Зеленский, говоря об урегулировании в “ДНР” и “ЛНР”. – Мы не стреляем по украинцам, мы отвечаем боевикам”. 

“Я думаю, что Россия должна воздействовать на них (сепаратистов) после следующей встречи в нормандском формате”, – заявил Зеленский. 



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