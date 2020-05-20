Зеленский: “пленки Деркача” могут привести к уголовному делу против Порошенко по обвинению к госизмене

20.05.2020, 11:30, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 20 мая на большой пресс-конференции, что так называемые “пленки Деркача”, на которых записан разговор, приписываемый бывшему президенту Украины Петру Порошенко и бывшему вице-президенту США Джо Байдену, могут привести к уголовному делу против Порошенко по обвинению к госизмене.

“Что касается приговора Порошенко, я думаю, это вопрос времени. Потому что эти люди так руководили страной, что их ждет немало веселых приключений, – заметил Зеленский. – Я думаю, что это может быть квалифицировано как государственная измена”.

Однако, подчеркнул Зеленский, расследованием деятельности Порошенко должны заниматься правоохранительные органы.

Накануне депутат Андрей Деркач обнародовал аудиозаписи, на которых, по его утверждению, записан разговор Порошенко с Джо Байденом. Пленки, по его словам, были записаны лично Порошенко, а к Деркачу попали через одного из расследователей.

Среди прочего люди на одной аудиозаписи говорят об отставке генерального прокурора Виктора Шокина, занимавшегося расследованием деятельности компании Burisma, в которой работал сын Байдена Хантер Байден. На другой записи человек с голосом, похожим на голос Байдена утверждает, что условием для предоставления 1 миллиарда долларов кредитных гарантий Украине является смена генерального прокурора и правительства: “Если у вас будет новое правительство и новый генеральный прокурор, я буду готов к публичному подписанию обязательств на 1 миллиард долларов”.

Подлинность аудиозаписей официально не подтверждена. Однако представители партии “Европейская солидарность”, которые также упоминаются в записях, уже заявили, что они “сфабрикованы ради дискредитации Украины и искусственного ее вовлечения в американскую избирательную кампанию”. В ноябре представитель Демпартии Байден вероятно будет противником нынешнего президента США, республиканца Дональда Трампа на выборах президента США.

Вечером 19 мая, через несколько часов после обнародования записей Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело о государственной измене в отношении Порошенко. Дело открыто по двум статьям: часть 1 статьи 111, часть 2 статьи 364 (государственная измена и злоупотребление властью).