 

Бурджанадзе: Власти Грузии не готовы к прорыву в отношениях с Россией

20.05.2020, 11:30, Новости дня

Экс-председатель парламента Грузии, лидер оппозиционного «Демократического движения» Нино Бурджанадзе сообщила газете ВЗГЛЯД, что «грузинские власти не готовы к прорыву в отношениях с Россией».

Комментируя для газеты ВЗГЛЯД заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая выступила за прямой диалог с Москвой, но при этом обставила его рядом условий, Нино Бурджанадзе сказала, что «правильно, что нужно разговаривать, но важно, что подразумевают под этим власти Грузии».

«И я, и все нормальные люди понимают необходимость диалога с Россией для решения насущных проблем Грузии. Но важно, что говорит президент Грузии после запятой. А говорит она, что сейчас нет предпосылок для диалога. Но кто должен готовить эти предпосылки? Как раз встреча на высшем уровне должна стать прорывом, создать предпосылки для следующих этапов общения и работы», – сказала экс-председатель парламента.

«К такой прорывной встрече не готова наша власть, – заметила Нино Бурджанадзе. – А ведь именно президенты обычно берут на себя ответственность за прорыв, когда это нужно для интересов государства».

Кроме того Нино Бурджанадзе обратила внимание на то, что Саломе Зурабишвили сказала о необходимости информирования США и ЕС о диалоге Грузии с Россией.

«Да, хорошо, что мы делаем акцент на международные форматы, на международную поддержку. Но по меньшей мере странно об этом говорить заранее. Это значит, что по-настоящему доверительного диалога между нами и Россией не будет. И это ставит нас в неловкое положение, а также и наших западных партнеров», – сообщила она.

«Подводя итог, скажу, что диалог обязателен. Для решения проблем», – подчеркнула экс-спикер парламента Грузии.



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