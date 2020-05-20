 

Бесплатная стрижка: парикмахеры выйдут на акцию протеста в Мичигане

20.05.2020, 11:25, Новости дня

Парикмахеры готовы предложить бесплатные стрижки на лужайке перед Капитолием Мичигана в знак протеста против запретов на выход из дома.

Акция протеста «Операция стрижка» организована Мичиганской консервативной коалицией, которая в апреле возглавила автомобильную акцию протеста против указов губернатора Гретхен Уитмер.

Организаторы акции в среду ожидают, что в ней примут участие 25-30 человек, которые будут делать стрижки, прихорашивать собак и делать массаж.

«[Уитмер] постоянно говорит, что только критически важный бизнес [может возобновить работу]. Любой бизнес, приносящий прибыль, для кого-то критически важен, иначе люди туда не придут», – говорит президент коалиции Розанна Понковски из Вест-Блумфилда.

Губернатор выступила с предупреждением в адрес протестующих, которые выйдут из-под контроля.

«Мы не хотим выписывать штрафы, но если это нужно, это может произойти», – заявила Уитмер.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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