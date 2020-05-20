Исследователи хотят вскрыть «Титаник» и поднять телеграфный аппарат

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20.05.2020, 11:25, Новости дня

Впервые за 108 лет после того как «Титаник» затонул и опустился на дно океана, исследователи намерены разрезать обломки судна, чтобы изъять элемент его оборудования.

Их целью является беспроводной телеграф фирмы Marconi, один из первых в своем роде. С его помощью тонущий лайнер пытался связаться с соседним судном.

Федеральный судья в Вирджинии в понедельник одобрил экспедицию, назвав ее «уникальной возможностью изъять артефакт, который станет частью наследия, оставленного неизгладимой потерей “Титаника”».

Компания R.M.S. Titanic (RMST) должна разработать финансовый план и представить его на утверждение суда, что может быть сложно из-за пандемии COVID-19.

Она планирует отправиться в экспедицию этим летом. Предполагается, что подводные роботы аккуратно отделят аппарат Marconi и его компоненты от корабля.

В результате катастрофы «Титаника» погибли более полутора тысяч человек.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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