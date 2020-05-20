В онкоцентре Блохина разоблачили вымогателей денег с больных

20.05.2020, 11:24, Новости дня

В Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Блохина в Москве обнаружили мошенников, которые наживались на потенциальных пациентах. Злоумышленники брали с них деньги за услуги, которые оказываются бесплатно в рамках ОМС.

Мошенники создали сайт, имитирующий портал НМИЦ онкологии, и посредством поддельного ресурса предлагали гражданам платные услуги.

Как сообщили в пресс-службе центра, деятельность мошенников уже пресечена. Следственные органы установили лиц, причастных к афере, а также граждан, пострадавших от незаконной деятельности. Также было возбуждено дело о мошенничестве в крупном размере (часть 3 статьи 159 УК РФ. Данная статья предусматривает до 6 лет лишения свободы. Двум участникам преступной группы предъявили обвинение, передает ТАСС.

"Мы просим граждан быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников, – подчеркнули в пресс-службе медицинского центра. – Достоверная информация о диагностике, госпитализации и лечении в НМИЦ онкологии имени Н.Н.Блохина размещена на сайте www.ronc.ru".

Рост числа мошеннических сайтов был зафиксирован и после того, как президент РФ Владимир Путин объявил о мерах поддержки семей с детьми. Портал "Госуслуги" предложил гражданам возможность оформить выплаты на детей в онлайн-режиме, и злоумышленники воспользовались этим, создав множество сайтов, маскирующихся под государственный ресурс. Таким образом мошенники рассчитывали получить личные данные граждан, поскольку для оформления пособия необходимо указать эти данные.