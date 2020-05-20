Жители Красноярска лишились каршеринга

20.05.2020, 11:24, Новости дня

Каршеринговая компания "Делимобиль" покидает Красноярск. Жители областного центра, пользующиеся услугами компании, получили уведомление о закрытии сервиса.

Как передают "Вести Красноярск", причина по которой компания прекращает работу в городе не уточняется. Однако напоминает, что услуги "Делимобиля" сохраняются в Москве, Екатеринбурге, Новосибирске и еще ряде крупных городов.

"Делимобиль" открыл работу сервиса в Красноярске осенью 2018 года. В течение двух лет пользователи авто многократно разбивали их в ДТП, а также скручивали колеса. В тоже время все признают, что услуга по аренде машины пользовалась спросом и являлась хорошей альтернативой личному автомобилю и такси.

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ГТРК "Красноярск"