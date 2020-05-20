Сборная России по хоккею узнала соперников по чемпионату мира-2021

20.05.2020, 11:24, Новости дня

Международная федерация хоккея опубликовала состав всех групп предстоящего в 2021 году чемпионата мира. Своих соперников по мировому первенству узнала и сборная России.

IIHF приняла решение произвести рокировку в группах: команда РФ из группы "В" перемещена в группу "А", а Канада проследовала в обратном направлении.

Таким образом, соперниками "Красной машины" по чемпионату мира на групповом этапе станут сборные Швеции, Швейцарии, Чехии, Словакии, Великобритании, Дании и Белоруссии. Канадцам же в группе "В" предстоит сыграть с США, Финляндией, Германией, Норвегией, Италией, Латвией и Казахстаном.

Напомним, что старт следующего чемпионата мира намечен на 7 мая 2021 года, а завершить его планируют 23 мая.