Мнение: В РФ неравенство переживается острее

20.05.2020, 11:08, Разное

Называйте это социализмом, коммунизмом, капитализмом или каким-то еще «измом», а перед всем миром стоит сейчас одна общая проблема: неприемлемо высокий уровень социально-экономического неравенства. Неравенства между странами, между регионами и между гражданами в каждой из стран. Само по себе оно не рассосется. Напротив.

Природа себялюбия и расширенного до рамок семьи, клана или социального слоя группового эгоизма такова, что те, у кого уже есть возможности, будут ими пользоваться для того, чтобы подавить и не допустить к «свободной конкуренции» тех, у кого возможностей нет. Богатые будут становиться еще богаче, а бедные еще беднее. И так пока трагический системный кризис вроде революции или большой войны не обнулит частично преимущества некоторых групп людей, к сожалению, часто вместе с физическим уничтожением этих самых и многих других групп.

Социально-экономическое неравенство не устранить снизу, его не вылечить никаким развитием экономики и технологий, так как богатые будут присваивать все плоды и экономического роста, и технологического прогресса. Смягчить неравенство можно только сверху, административно-командными методами, силой и волей государства, которое воплощает интересы общества как целого, а не отдельных персон и кланов.

Называйте это авторитаризмом, волюнтаризмом, тоталитаризмом или каким-то еще «измом», но такова природа политической власти: навязывать волю общества отдельным группам и лицам. Обществу надо выживать и процветать. Резкое социально-экономическое неравенство порождает кризисы и депрессии. Если интересы пары-тройки семейств или кланов встают поперек интересов общества, то эти частные интересы приходится игнорировать.

В РФ с неравенством дела не сильно хуже, но и не сильно лучше, чем в остальном мире. Это не удивительно. Мы включены в мировую систему «рынка» труда, ресурсов и капиталов, поэтому, хотя, в силу макроэкономического неравенства «бонусы» у стран разные, проблемы более или менее одинаковые. Социально-психологически у нас неравенство переживается острее и больнее, чем в западном мире и потому, что еще недавно мы жили при относительно-уравнительном социализме, и потому, что в традициях коренных народов России, в матрице мышления и нравственности, заложено представление о некотором общем благе и равных возможностях, как о справедливости. А выскочка, «кулак», «джентльмен удачи», делец – фигура, скорее, отрицательная, чем идеал.

Наши новгородские ушкуйники ничем не отличались от викингов, были такие же предприимчивые торговцы и головорезы. Но в русском обществе они были вытеснены на окраины, в маргинальность, тогда как в Европе от Швеции до Венеции купцы-бандиты стали мейнстримом и движущей силой цивилизации.

Все исторические обобщения, конечно, до крайности спорны и условны, поэтому можно остановиться на том факте, что запрос на социальное равенство и социальную справедливость сейчас очень силен во всем мире, и в РФ тоже, и в России, наверное, даже еще сильнее, чем в среднем по планете.

Смягчить неравенство можно реформой налоговой системы и прямой раздачей денег населению. Надо сказать, что российские власти во время и под предлогом угрозы эпидемии наконец-то делают шаги в правильном направлении. Понижены ставки по страховым взносам для субъектов малого и среднего предпринимательства. Надо обязательно продолжить реформы и вывести из-под НДФЛ средний размер заработной платы по отрасли. Меры должны быть не временные, а постоянные и нацелены на то, чтобы располагаемые доходы трудящихся граждан не уменьшались.

Очень правильным мне кажется и решение о выплате 10 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте от 3-х до 15 лет. Это и есть прямая раздача денег. И сделана она с учетом российской специфики: в нашем сложном демографическом положении действительно лучше поддержать семьи с детьми. Конечно, такие детские пособия тоже не должны быть временными, выплату надо сделать постоянной. Это на самом деле улучшит социально-экономическую ситуацию у очень широких слоев населения.

Все ведь знают, что современный горожанин, заводя ребенка, сразу ухудшает свое экономическое положение, а заводя много детей – зачастую обрекает себя на бедность и нищету. Теперь, имея трех детей, российская семья может получать 30 тыс. рублей. Это вырывает наши семьи из нищеты.

И это лучше, чем «распатронить» парочку олигархов. Сверхбогатых тоже надо иногда принуждать к скромности, но это акции скорее популистские и демагогические. Для улучшения жизни народа важнее делать богаче миллионы социально-незащищенных граждан. Детские пособия – прекрасное решение. А еще необходимо увеличить выплаты ветеранам, «детям войны» и повысить пенсии.

И совершенно не стоит бояться «инфляции» и прочих пугал. Дело в том, что деньги, выданные детям и пенсионерам, не конвертируются в валюту и не вывозятся в офшоры (это то, что могут сделать с государственной помощью банки и крупный бизнес), а тратятся на молоко, хлеб и теплые носки. То есть, все эти деньги остаются в РФ и стимулируют российское сельское хозяйство и промышленность, а, значит, они вернутся в бюджет многократно увеличившись.