В Белгородской области более 20 человек заразились коронавирусом после посещения парикмахера

20.05.2020, 11:06, Разное

В Ракитянском районе Белгородской области парикмахер заразил коронавирусом более 20 человек. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Сейчас он лечится в одной из белгородских больниц, медики, выявившие у него коронавирус, нашли ранее неизвестную инфекцию еще у 23 человек. Они пока остаются дома, заболевание у них протекает бессимптомно.

Еще у 25 человек, контактировавших с парикмахером, тест на коронавирус показал отрицательный результат, однако они пока что остаются на самоизоляции под медицинским наблюдением. Среди них оказались пять работников агрохолдинга «БЭЗРК-Белгранкорм». Теперь их от работы отстранили, за ними наблюдают медики.

Заражение коронавирусом может грозить виновным уголовным преследованием (ч. 1 ст. 236 УК). Такая история произошла в Костромской области, где на одного из жителей завели дело после того, как он, вернувшись из Подмосковья, пригласил в гости своих друзей и заразил их COVID-19. Сейчас в Белгородской области зафиксировано 1361 случай заражения коронавируса, 12 заболевших скончались.

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