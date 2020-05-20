 

В России требуют навсегда запретить “Ютуб”

20.05.2020, 11:06, Разное

Компания Ontarget, специализирующаяся на тестировании персонала, обратилась в Мосгорсуд с иском к Google, в котором требует запретить принадлежащий IT-гиганту видеосервис “Ютуб” в России. Хостинг обвиняют в распространении незаконного контента.

В Ontarget заявили, что обнаружили там свои тесты, которые пользователи предлагают пройти за работников. Компания обратилась к суду с требованием защитить свои права и настаивает на полной блокировке “Ютуб” на территории России, поскольку ее представители считают, что блокировка отдельных видео и авторов не принесет должного эффекта, сообщает “Коммерсантъ”.



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